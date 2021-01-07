Щонайменше 30 осіб було заарештовано під час облоги повстанцями Капітолія США.

Про це заявив начальник столичного департаменту поліції Роберт Конті, повідомляє CNN.

“Поки у нас є 13 арештів. Я маю зробити тут дуже важливе уточнення, що жоден із заарештованих не був з округу Колумбія, всі були приїжджими”, – сказав він.

Згодом з’явилася інформація, що заарештовано ще щонайменше 20 осіб.

Конті сказав, що кілька офіцерів поранено, але вони продовжують службу.

“У нас є повідомлення про те, що кілька співробітників поліції поранено. За цими офіцерами доглядають. Вони все ще працюють, щоб відновити контроль над Капітолієм”, – сказав Конті.

Він додав, що правоохоронці конфіскували у заколотників кілька одиниць зброї.

Крім того, джерело в правоохоронних органах повідомило кореспонденту CNN, що поліція все ще продовжує розгін учасників заворушень всередині будівлі Капітолія, а також прибирають їх зі сцени інавгурації та трибун.

Що відбувається в Вашингтоні?

Як відомо, о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Напередодні Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.