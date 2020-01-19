Про це повідомили в прес-службі відомства.
Він пояснив, що процес переговорів складний і напружений, а через поширення неправдивої і неточної інформації з цього питання – все ускладнюється.
У зв’язку з цим, в РНБО закликали користуватися лише офіційною інформацією, яку надаватимуть українські органи влади відповідно до досягнутих домовленостей.
18 січня іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Іран передасть Україні бортові самописці з літака Boeing 737-800 МАУ. Тоді Хасан Резайфар нібито сказав, що в Ірані чорні ящики не розшифровувати.
Раніше в Офісі Генпрокурора України повідомляли про складнощі з доступом до доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані. Зазначалося, що іранська сторона дала неофіційну згоду на дослідження чорних скриньок в Україні в лабораторії КПІ (Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”). Водночас 15 січня у нашу країну так і не прилетів іранський експерт. Саме після його прибуття і перевірки умов лабораторії скриньки могли передати Україні.
У зв’язку з цим в Офісі Генерального прокурора повторно вимагали від Ірану передати чорні скриньки.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає фіксації в офіційному документі визнання Іраном своєї провини в атаці на український літак Boeing 737.