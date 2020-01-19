Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що консультації з питання повернення в Україну "чорних скриньок" з літака, збитого в Ірані, тривають.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Він пояснив, що процес переговорів складний і напружений, а через поширення неправдивої і неточної інформації з цього питання – все ускладнюється.

У зв’язку з цим, в РНБО закликали користуватися лише офіційною інформацією, яку надаватимуть українські органи влади відповідно до досягнутих домовленостей.

18 січня іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Іран передасть Україні бортові самописці з літака Boeing 737-800 МАУ. Тоді Хасан Резайфар нібито сказав, що в Ірані чорні ящики не розшифровувати.

Раніше в Офісі Генпрокурора України повідомляли про складнощі з доступом до доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані. Зазначалося, що іранська сторона дала неофіційну згоду на дослідження чорних скриньок в Україні в лабораторії КПІ (Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”). Водночас 15 січня у нашу країну так і не прилетів іранський експерт. Саме після його прибуття і перевірки умов лабораторії скриньки могли передати Україні.

У зв’язку з цим в Офісі Генерального прокурора повторно вимагали від Ірану передати чорні скриньки.