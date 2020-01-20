19 січня в аеропорту "Бориспіль" проходила церемонія прощання із загиблими в катастрофі літака МАУ українцями. Борт з тілами прибув до терміналу D, звідки їх перевезли до терміналу B. Рух траурної колони знімали на відео професійною технікою. Багатьох цей факт обурив.

#Букви звернулися за коментарем до прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель, але вона відповіла мовчанням.

Користувачі соцмереж назвали відеозйомку колони катафалків – “шоу кварталу”, “шоу на кістках”, “піаром”. Крім того, через колони утворилися кілометрові пробки на дорогах.

Фото: Михайло Чаплига

“Зробили шоу на почуттях родичів загиблих”

Хтось вказав на те, чому тіла відразу не доставили до терміналу B, де потім і проходила церемонія прощання:

Люди також цікавилися, навіщо потрібні були катафалки, якщо тіла після прощання привозили додому на мікроавтобусах:

#Буквы пытались связаться с пресс-секретарем президента Юлией Мендель, чтобы она ответила на вопросы украинцев: почему тела не доставили сразу в нужный терминал, и для чего проводилась профессиональная съемка? Но помощница Зеленского так и не сняла трубку.