#Букви звернулися за коментарем до прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель, але вона відповіла мовчанням.
Користувачі соцмереж назвали відеозйомку колони катафалків – “шоу кварталу”, “шоу на кістках”, “піаром”. Крім того, через колони утворилися кілометрові пробки на дорогах.
Фото: Михайло Чаплига
“Зробили шоу на почуттях родичів загиблих”
Хтось вказав на те, чому тіла відразу не доставили до терміналу B, де потім і проходила церемонія прощання:
Люди також цікавилися, навіщо потрібні були катафалки, якщо тіла після прощання привозили додому на мікроавтобусах:
#Буквы пытались связаться с пресс-секретарем президента Юлией Мендель, чтобы она ответила на вопросы украинцев: почему тела не доставили сразу в нужный терминал, и для чего проводилась профессиональная съемка? Но помощница Зеленского так и не сняла трубку.
- 8 січня згодом після зльоту з аеропорту Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Завершено ідентифікацію тіл громадян України, які загинули в катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки.
- Президент авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) Євген Дихне закликав українців долучитися до прощання з загиблими в авіакатастрофі в Ірані.