Вірменія може визнати Карабах частиною Азербайджану – Пашинян

22 травня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван може визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану, якщо Баку гарантує права етнічних вірмен на цій території.

Джерело: пресконференція

Глава уряду Вірменії готовий фактично прийняти міжнародно визнані кордони Азербайджану — якщо права вірмен у Нагірному Карабасі будуть гарантовані. За його словами, це питання має бути обговорено між двома країнами.

Прем’єр-міністр пояснив, що мають бути створені міжнародні гарантії, аби Азербайджан не продовжив політику “етнічної чистки та геноциду” на території.

“86 600 квадратних кілометрів території Азербайджану включають Нагірний Карабах. Якщо ми правильно розуміємо один одного, то Вірменія визнає територіальну цілісність Азербайджану в названих межах, а Баку — територіальну цілісність Вірменії 29 800 квадратних кілометрів”, – зазначив він.

Окрім цього, Пашинян заявив про можливий вихід країни з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на чолі з РФ. Додавши, що це питання зараз обговорюється.

У листопаді 2022 року Нікол Пашинян відмовився підписувати декларацію ради колективної безпеки ОДКБ та проєкт про спільні заходи надання допомоги Єревану. Це рішення він пояснив відсутністю політичної оцінки агресії Азербайджану проти територіальної цілісності Вірменії з боку організації та РФ. Згодом, у січні Єреван відмовився проводити навчання ОДКБ на своїй території.

Вже 14 березня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив альянс безпеки, очолюваний Москвою, в тому, що він залишив його країну перед обличчям загрози відновлення бойових дій із сусіднім Азербайджаном.

15 вересня організація договору про колективну безпеку не наважилася безпосередньо втрутитися у загострену ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану, де в ніч на 13 вересня спалахнули запеклі бої.