Ініційоване президентом України Володимиром Зеленським "всенародне опитування" в день місцевих виборів, 25 жовтня, може вплинути на результат голосування близько 10% виборців.

Про це написав у статті для #Букв політолог Віктор Таран.

На його думку, зазначене опитування потрібне, щоб вплинути на результати голосування 25 жовтня, загітувати тих, хто ще не визначився.

Як пояснює Таран, за статистикою близько 20% виборців йдуть на дільниці, не визначившись до кінця, за кого віддати свій голос. З них більше половини приймають рішення безпосередньо в кабінці, тримаючи в руках бюлетень.

“А тепер уявіть собі, як проголосують ці українці, які на вході до виборчих дільниць потраплять під вплив маніпулятивної технології, яка називається “формуюче опитування”. Це коли до виборця підходять люди і ставлять запитання, на які він не просто дає позитивні відповіді, але й безпосередньо асоціює їх із певним кандидатом”, – зазначив Таран.

У зв’язку з цим політолог пояснив, як може виглядати “всенародне опитування” 25 жовтня.

“Працює це наступним чином. У день голосування на дільницях стоятимуть люди у накидках, які асоціюватимуться із Зеленським, які по п’ять разів у кожного питатимуть, чи підтримуєте ви ініціативи президента? Після того, як виборець п’ять разів скаже “так – підтримую”, “буде так, як вирішу я” – як думаєте, за яку партію він проголосує в кабінці? За умови низької явки, змінивши думку майже 10% виборців, можна кардинально поміняти результати голосування“, – наголосив Таран.

Політолог також вважає, що ініціатива “опитування Зеленського” має і “більш стратегічні цілі”.

“Цим кроком Зеленський продемонстрував виборцям на всеукраїнському рівні “лідерську позицію”, що він і його політсила – єдині, хто не лише реально дбають про український народ, але й цікавляться його думкою. Як справжній популіст, він вкотре продемонстрував, що тільки він уособлює інтереси народу… В очах виборців виключно президент втілюватиме у своїх діях віру громадян у рівність, братерство і суспільне благо. В майбутньому будь-яка незгода з його думкою апріорі буде ставати в очах виборців недемократичною та нелегітимною”, – зазначив Таран.

На його думку, в подальшому 5 запитань “всенародного опитування” можуть стати основою передвиборної програми, з якою пропрезидентська партія “Слуга народу” піде на дострокові вибори до Верховної Ради (на тлі розвалу монокоаліції та падіння рейтингів).

“Погодьтеся, ну не про падіння ВВП чи провальну боротьбу з коронавірусом їм розказувати, або чому у вчителів зарплати не по 4 тисячі доларів. У них повинна бути для суспільства одна велика гарна мета. Тому не здивуюсь, що дуже скоро ми побачимо серед цих топ-5 запитань, наприклад, ініціативу про скорочення кількості депутаті… Не здивуюсь, що після місцевих найближчим часом на нас будуть чекати дострокові парламентські, де громадяни будуть голосувати за “довічні посадки” і “скорочення кількості депутатів”, – написав політолог.