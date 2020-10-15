Про це написав у статті для #Букв політолог Віктор Таран.
На його думку, зазначене опитування потрібне, щоб вплинути на результати голосування 25 жовтня, загітувати тих, хто ще не визначився.
Як пояснює Таран, за статистикою близько 20% виборців йдуть на дільниці, не визначившись до кінця, за кого віддати свій голос. З них більше половини приймають рішення безпосередньо в кабінці, тримаючи в руках бюлетень.
“А тепер уявіть собі, як проголосують ці українці, які на вході до виборчих дільниць потраплять під вплив маніпулятивної технології, яка називається “формуюче опитування”. Це коли до виборця підходять люди і ставлять запитання, на які він не просто дає позитивні відповіді, але й безпосередньо асоціює їх із певним кандидатом”, – зазначив Таран.
У зв’язку з цим політолог пояснив, як може виглядати “всенародне опитування” 25 жовтня.
“Працює це наступним чином. У день голосування на дільницях стоятимуть люди у накидках, які асоціюватимуться із Зеленським, які по п’ять разів у кожного питатимуть, чи підтримуєте ви ініціативи президента? Після того, як виборець п’ять разів скаже “так – підтримую”, “буде так, як вирішу я” – як думаєте, за яку партію він проголосує в кабінці? За умови низької явки, змінивши думку майже 10% виборців, можна кардинально поміняти результати голосування“, – наголосив Таран.
Політолог також вважає, що ініціатива “опитування Зеленського” має і “більш стратегічні цілі”.
“Цим кроком Зеленський продемонстрував виборцям на всеукраїнському рівні “лідерську позицію”, що він і його політсила – єдині, хто не лише реально дбають про український народ, але й цікавляться його думкою. Як справжній популіст, він вкотре продемонстрував, що тільки він уособлює інтереси народу… В очах виборців виключно президент втілюватиме у своїх діях віру громадян у рівність, братерство і суспільне благо. В майбутньому будь-яка незгода з його думкою апріорі буде ставати в очах виборців недемократичною та нелегітимною”, – зазначив Таран.
На його думку, в подальшому 5 запитань “всенародного опитування” можуть стати основою передвиборної програми, з якою пропрезидентська партія “Слуга народу” піде на дострокові вибори до Верховної Ради (на тлі розвалу монокоаліції та падіння рейтингів).
“Погодьтеся, ну не про падіння ВВП чи провальну боротьбу з коронавірусом їм розказувати, або чому у вчителів зарплати не по 4 тисячі доларів. У них повинна бути для суспільства одна велика гарна мета. Тому не здивуюсь, що дуже скоро ми побачимо серед цих топ-5 запитань, наприклад, ініціативу про скорочення кількості депутаті… Не здивуюсь, що після місцевих найближчим часом на нас будуть чекати дострокові парламентські, де громадяни будуть голосувати за “довічні посадки” і “скорочення кількості депутатів”, – написав політолог.
- 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань. Відтоді він озвучив два запитання. Перше звучить так: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?” А друге: “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”
- В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
- Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
- У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.
- В Центральній виборчій комісії України повідомили, що не беруть участі в організації анонсованого президентом Володимиром Зеленським “всенародного опитування” 25 жовтня.
- Сьогодні в Офісі президента України в коментарі ЗМІ назвали усі п’ять запитань, які планують винести на всеукраїнське опитування під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.