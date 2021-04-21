Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо призову на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента.

Йдеться про закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку”.

Цей документ був ініційований Зеленським. Верховна Рада ухвалила його 30 березня 2021 року.

Закон передбачає, що призов резервістів в армію може відбуватися без оголошення мобілізації в “особливий період”. Як відомо, “особливий період” діє в Україні з початку війни на Донбасі.

“Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації”, – йдеться в повідомленні ОПУ.

Зазначається, що це дасть змогу “оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці”.

Крім того, закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

“В особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо”, – пояснили в ОПУ.

На громадян, яких призиватимуть із числа резервістів, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб.

Підписаний Зеленським закон також реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління. Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, зокрема за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Оберіг” (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів).

Цим же законом передбачено посилення відповідальності (зокрема штрафів) за ухилення від військової служби (мобілізації).

“Закон осучаснює вимоги до адміністративної відповідальності посадових осіб, резервістів, військовозобов’язаних та призовників за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів”, – розповіли в ОПУ.

Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період; від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.