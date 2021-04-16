Російська Федерація намагається залякувати Україну військовими діями на Донбасі та спровокувати нашу країну на наступ. Проте українська сторона буде утримуватися від подібної реакції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro. Його оприлюднила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що розмова відбулася 13 квітня 2021 року у Києві.

“Вони точно намагаються показати, що ми повинні боятися, і вони намагаються точно провокувати нас. Ми бачимо, скільки пострілів. Ми бачимо з окупованих територій снайперський вогонь. Ми маємо різні розвіддані, і ми бачимо нарощування військ як у Криму, на Донбасі, так і на кордонах України та Росії у різних напрямках. Вони начебто трактують це як підготовку до навчань “Захід-2021”. Але ми всі розуміємо – це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони “чекають”, що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм “такого щастя“, – наголосив Зеленський.

Він також прокоментував агресивну риторику РФ та оточення президента цієї країни Володимира Путіна.

“Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати “наших” російських громадян. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що “ми будь-де готові захищати наших російських громадян”. Ви знаєте, в усьому світі є росіяни, як і українці, і французи, й інші нації. Світ – він ширший за колишній Радянський Союз, за Європу, за Сполучені Штати, за Китай. Ми не можемо обмежити людей за національною ознакою в тому, щоб десь жити чи працювати”, – зазначив український лідер.

Як приклад він навів Кремнієву долину в США, де живуть і працюють люди різних національностей.

“Взяти тих же айтішників. Можна ж сказати, що у Кремнієвій долині ми повинні захищати громадян Росії, Індії, України, Великої Британії, інших країн. Там навіть американців не більшість. Але це не означає, що кожна з цих країн повинна захищати своїх громадян і заводити туди війська. Тоді це – світова війна”, – заявив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи є, на його думку, мобілізація Росією військ перевіркою нового президента США Джо Байдена, він сказав: “Мені здається, що це якимсь чином пов’язано. Я думаю, що всі у світі демонструють свої м’язи. Хотілося б просто, щоб не за рахунок України”.

Водночас глава держави зазначив, що “такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші навчання”.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.