Президент Володимир Зеленський назвав рішення Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів проти президента і країни.

Про це Зеленський написав у Facebook.

“Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть – на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте”, – сказав Зеленський.

За словами президента, рішення КСУ – це “зовсім не про Конституцію, верховенство права, законність”, а швидше “про традиційну нашу брудну політику, коли своїм усе, а суспільству – злидні”.

“Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством? Чи щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Чи щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? Ми, суспільство, вже неодноразово казали – так, хочемо нових відносин. А от Конституційний Суд, судді якого були призначені старою системою та моїми попередниками … вважають інакше. Всім їм конче потрібне збереження “касти недоторканних”, – зазначив президент.

За словами Зеленського, ми – громадяни вільної країни досі намагаємося вирвати її в олігархів.

“На іншій шальці терезів – повноцінна свобода. Повноцінні права людей і гарантії справедливості. Повноцінна сучасна держава, де будь-який чиновник може й повинен декларувати свій дохід та відправлятися у в’язницю, якщо його витрати сильно перевищують доходи”, – сказав Володимир Зеленський.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.