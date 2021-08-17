Під МВС влаштували мовчазний протест через побиття фотокора #Букв Олександра Кужельного: фото

Про це повідомляють #Букви.

Акція стосується усіх журналістів, на яких було скоєно напади. Її назва “Безпеку – журналістам. Покарання – нападникам”.

У своєму анонсі організатори згадали останній напад на представника ЗМІ, а саме на фотокореспондента нашого видання Олександра Кужельного.

До журналістів вийшов директор з комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Журналісти тримали в руках плакати із написами: “Де вироки?”, “Безпеку – журналістам. Покарання – нападникам”, “Журналіст не мішень”.

Фото: #Букви

Що сталося з Олександром Кужельним?

Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.

Дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.

Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Хлопці прямували у потягу з Києва.

Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили у Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.