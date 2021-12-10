Про це повідомляє американське видання CNN.
Зробив він це під час трансляції в прямому ефірі на Amazon Prime Video. Концерт відбувався з офіційною метою підвищити обізнаність про реформу в’язниці та вироку, а точніше, про справу Ларрі Гувера.
Каньє Вест і репер Дрейк виступали за звільнення співзасновника чиказької банди Gangster Disciples, який був засуджений за вбивство в 1973 році та зараз відбуває шість довічних ув’язнень у в’язниці Supermax у Колорадо.
Під час виконання своєї пісні “Runaway” Вест вирішив відійти від основного меседжу концерту і здійснити спробу повернути свою дружину.
“Мені потрібно, щоб ти повернулася до мене”, — зреагував Вест, додавши новий куплет до треку.
19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка, зі свого боку, публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
Як відомо, в шлюбі народилося двоє дітей — донька Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів у Кім були проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — донька Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.
Кім Кардаш’ян прийшла на презентацію альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари вкотре заговорили про возз’єднання ексзакоханих. За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Але це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.
У листопаді американський репер Ye (у минулому Каньє Вест) зізнався, що хоче зберегти сім’ю з Кардаш’ян. Це сталося на тлі чуток про її роман з Пітом Девідсоном.
Кім Кардаш’ян та коміка Піта Девідсона помітили на спільній прогулянці й вони трималися за руки. Напередодні стало відомо, що Девідсон відсвяткував день народження в компанії Кардаш’ян у будинку її матері Кріс Дженнер.
- Нагадаємо, Кім Кардаш’ян на тлі розлучення викупила будинок у Лос-Анджелесі у свого чоловіка Ye (Каньє Вест) за 23 мільйони доларів.