9 грудня американський хіп-хоп виконавець Каньє Вест (він же Ye) публічно звернувся до своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян з проханням "прибігти назад до мене" під час виступу на благодійному концерті "Free Larry Hoover".

Про це повідомляє американське видання CNN.

Зробив він це під час трансляції в прямому ефірі на Amazon Prime Video. Концерт відбувався з офіційною метою підвищити обізнаність про реформу в’язниці та вироку, а точніше, про справу Ларрі Гувера.

Каньє Вест і репер Дрейк виступали за звільнення співзасновника чиказької банди Gangster Disciples, який був засуджений за вбивство в 1973 році та зараз відбуває шість довічних ув’язнень у в’язниці Supermax у Колорадо.

Під час виконання своєї пісні “Runaway” Вест вирішив відійти від основного меседжу концерту і здійснити спробу повернути свою дружину.

“Мені потрібно, щоб ти повернулася до мене”, — зреагував Вест, додавши новий куплет до треку.