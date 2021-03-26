Печерский районный суд Киева не пустил часть журналистов на судебное заседание, где должны избрать меру пресечения одному из лидеров движения "Защитим Протасов яр" Роману Ратушный.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Заседание могло начаться в 12:00. Кроме того, охрана суда сообщила, что не допустит на заседание часть журналистов, поскольку их нет в списках аккредитованных. Однако журналисты утверждают, что заранее подавали заявления на аккредитацию.

Также охрана сообщила, что судья Констянтинова лично утверждала списки журналистов.

В комментарии # букв Роман Ратушный сказал, что он с адвокатом прибыли в суд заранее, чтобы суд начался вовремя и никого не задерживать.

Напомним, что Романа Ратушный обвиняют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Для него требуют круглосуточный домашний арест.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал смонтированное видео с участниками акции под Офисом президента. В видео Геращенко указываются имена лиц, которые якобы присутствовали на кадрах (их узнавали по одежде и т.д.). Один из мужчин, названных в видео — Роман Ратушный — отрицает причастность к противоправным действиям и требует от заместителя министра извинений и опровержения.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.

По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.