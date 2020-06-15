Сергей Стерненко и нескольких сотен протестующих пришли под дом генпрокурора Ирины Венедиктовой с целью "спросить, как выполнять решение суда", которое обязало активиста отбывать 60-дневный домашний арест в военной части в Одессе.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 июня, активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

Огласив решение судья удалился из зала. Защитникам Стерненко не удалось добиться изменения места отбывания домашнего ареста.

После судебного заседания активист в Facebook призвал всех желающих приехать к дому, где проживает генеральный прокурор Ирина Венедиктова, с целью “спросить как выполнять идиотское решение суда”.

В результате несколько сотен активистов переместились от здания Шевченковского суда (улица Дегтяревская, 31А) к дому генпрокурора Венедиктовой (улица Круглоуниверситетская, 18/2). Трансляцию с места вел канал “Громадське”.

У стен дома генпрокурора активисты скандировали “Венедиктова — к**ва” и “Аваков — черт”. Сергей Стерненко пытался связаться с Ириной Венедиктовой по телефону, включив громкую связь. Однако она так и не взяла трубку.

Тогда активисты приняли решение переместиться к дому президента Владимира Зеленского в Мариинском парке, продолжая скандировать “Венедиктова — к**ва” и “Аваков — черт”, а также призывая киевлян выходить на акцию на улицы.

Напомним, сегодня, 15 июня, к началу судебного заседания по делу Стерненко под Шевченковский суд массово стягивали Нацгвардию и полицию. Под оцепленный правоохранителями Шевченковский суд поддержать Сергея Стерненко пришли несколько сотен человек.

У здания суда также происходили столкновения активистов с полицейскими. Во время столкновений пострадали несколько человек. Среди них — народный депутат от фракции “Голоса” Роман Лозинский. Несколько активистов были задержаны. Одного из активистов полицейские повалили на землю, после чего один из правоохранителей бил его ногой по голове. В полиции начали служебное расследование из-за столкновений правоохранителей с активистами.