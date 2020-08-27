Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси и ввела санкции против белорусских чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Ограничения утверждены в отношении лиц, которые несут ответственность за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и связанное с этим насилие.

Введенные санкции предусматривают запрет на въезд в Эстонию. Список лиц, в отношении которых будут введены ограничения, своим приказом утвердит министр иностранных дел Эстонии.

“Народ Республики Беларусь вправе сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого – действительно свободные и независимые выборы. Цель введенных Эстонией фокусных санкций – осудить фальсификации результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию “, – подчеркнул премьер-министр страны Юри Ратас.

Также отмечается, что Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку “выборы не были ни свободными, ни честными”.

Санкции Эстонии вводятся скоординировано с Латвией и Литвой.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.