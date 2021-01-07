Об этом в Twitter написал вице-президент компании Гай Роузен.
“Это чрезвычайная ситуация, и мы принимаем соответствующие экстренные меры, в том числе удаляем видео президента Трампа. Мы удалили его, потому что в целом считаем, что он способствует, а не снижает риск продолжающегося насилия”, – пишет он.
Также Twitter разместил дисклеймер на видео Трампа, сообщив о том, что пользователи не смогут лайкать, ретвитить и комментировать запись.
“Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается, и этот твит нельзя лайкнуть, ретвитнуть или прокомментировать из-за риска насилия”, – говорится в сообщении.
Кроме того, JavaScript-библиотека Axios сообщает, что соцсеть удалила три твита Трампа о мошенничестве на выборах, которые он написал ровно в тот момент, когда его сторонники штурмовали Капитолий.
Что происходит в Вашингтоне?
Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.
Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.
Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.
В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.
После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.
Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.
Во время массовых беспорядков и захвата здания Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько правоохранителей. По меньшей мере один из протестующих получила огнестрельное ранение.
В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.
- Из-за агрессивных протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендантский час.
- Трамп поручил Национальной гвардии и другим федеральным службам защиты оказать помощь в реагировании на мятежников в Капитолии США.