Генпродюсер «112 Украина» выдвигается на довыборы в Раду от ОПЗЖ

Об этом сообщается на сайте политсилы.
Отмечается, что кандидатуру Марчевского единогласно поддержали на партийном съезде 4 февраля. Он будет выдвигаться в депутаты в избирательном округе № 50 в Донецкой области.
В комментарии изданию “Новости Донбасса” Марчевский заявил, что до сих пор работает на должности генпродюсера в “112 Украина”. Он ответил, что не видит конфликта интересов в сочетании политической деятельности и работы медиаменеджером.
“Наши журналисты круглосуточно участвуют в жизни населения, помогают местным жителям освещать проблемы на всю страну и контролируют деятельность местной власти. Если это можно назвать конфликтом интересов – пусть будет так”, – заявил Марчевский.
Напомним, что Артем Марчевский был частым гостем политических программ на этом канале. Однако его никогда не титровали, как генпродюсера. Зато Марчевского представляли партийным функционером.
Довыборы в Верховную Раду в округе № 50 в Донецкой области состоятся 28 марта. Голосование назначили после того, как нардеп Руслан Требушкин стал мэром Покровская и сложил мандат.
Санкции против телеканалов Козака: реакция
Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.
Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.
Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.
Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.
Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.
По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.
Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.
- #Буквы разбирались в том, почему на самом деле могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.
- Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.
- В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- В Верховном суде уже оспаривают указ президента о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций к трем телеканалам.