Covid-19 Украина

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Генпродюсер «112 Украина» выдвигается на довыборы в Раду от ОПЗЖ

Генеральный продюсер заблокированного канала "112 Украина" Артем Марчевский баллотироваться от "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) на промежуточных выборах в Верховную Раду. Голосование запланировано на март этого года.

Суббота, 6 февраля 2021, 16:17

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что кандидатуру Марчевского единогласно поддержали на партийном съезде 4 февраля. Он будет выдвигаться в депутаты в избирательном округе № 50 в Донецкой области.

В комментарии изданию “Новости Донбасса” Марчевский заявил, что до сих пор работает на должности генпродюсера в “112 Украина”. Он ответил, что не видит конфликта интересов в сочетании политической деятельности и работы медиаменеджером.

“Наши журналисты круглосуточно участвуют в жизни населения, помогают местным жителям освещать проблемы на всю страну и контролируют деятельность местной власти. Если это можно назвать конфликтом интересов – пусть будет так”, – заявил Марчевский.

Напомним, что Артем Марчевский был частым гостем политических программ на этом канале. Однако его никогда не титровали, как генпродюсера. Зато Марчевского представляли партийным функционером.

Довыборы в Верховную Раду в округе № 50 в Донецкой области состоятся 28 марта. Голосование назначили после того, как нардеп Руслан Требушкин стал мэром Покровская и сложил мандат.

Санкции против телеканалов Козака: реакция

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.

Теги: 112 Украина, Артем Марчевський, ОПЗЖ

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