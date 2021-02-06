Генпродюсер «112 Украина» выдвигается на довыборы в Раду от ОПЗЖ

Генеральный продюсер заблокированного канала "112 Украина" Артем Марчевский баллотироваться от "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) на промежуточных выборах в Верховную Раду. Голосование запланировано на март этого года.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что кандидатуру Марчевского единогласно поддержали на партийном съезде 4 февраля. Он будет выдвигаться в депутаты в избирательном округе № 50 в Донецкой области.

В комментарии изданию “Новости Донбасса” Марчевский заявил, что до сих пор работает на должности генпродюсера в “112 Украина”. Он ответил, что не видит конфликта интересов в сочетании политической деятельности и работы медиаменеджером.

“Наши журналисты круглосуточно участвуют в жизни населения, помогают местным жителям освещать проблемы на всю страну и контролируют деятельность местной власти. Если это можно назвать конфликтом интересов – пусть будет так”, – заявил Марчевский.

Напомним, что Артем Марчевский был частым гостем политических программ на этом канале. Однако его никогда не титровали, как генпродюсера. Зато Марчевского представляли партийным функционером.

Довыборы в Верховную Раду в округе № 50 в Донецкой области состоятся 28 марта. Голосование назначили после того, как нардеп Руслан Требушкин стал мэром Покровская и сложил мандат.