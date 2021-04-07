Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к главе СБУ Ивану Баканову с требованием объяснить вовлечение сотрудников Службы безопасности Украины в избирательный процесс в 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Во фракции отметили, что использование СБУ в партийных, групповых или личных интересах запрещено законом.

“СБУ не является субъектом избирательного процесса и не имеет полномочий влиять на деятельность избирательных комиссий, кандидатов в депутаты, других субъектов избирательного процесса. Участие правоохранительных органов в обеспечении правопорядка, защите избирательных прав граждан четко регламентировано действующим избирательным законодательством, в частности Избирательным кодексом Украины, а также специальными законами, в частности, “О Национальной полиции”, – говорится в обращении.

Нардепы напомнили, что 28 марта 2021 года во время выборов в одномандатном избирательном округе № 87 был зафиксирован ряд нарушений избирательного законодательства со стороны сотрудников СБУ.

“01.04.2021 года помещения ОИК № 87 в г. Надвирна окружили спецназовцы СБУ, впоследствии около 6.00 утра они зашли в помещение ОИК и вывели из помещения людей, которые там находились. По сообщениям представителей движения “ОПОРА”, в помещении ОИК находились мешки с избирательной документацией, которую сдали члены УИК и оставляли на ночь. Однако после появления в помещении сотрудников СБУ положение мешков, по словам членов ОИК, изменилось. Это позволяет предположить, что изменился и их содержание, то есть могло случиться противоправное вмешательство в избирательную документацию с целью повлиять на итоги голосования способом, запрещенным законом”, – отметили депутаты.

Народные избранники считают, что присутствие работников СБУ имело признаки прямого вмешательства в избирательный процесс на стадии установления его результатов.

Также в “ЕС” заявили, что решение взять сотрудниками СБУ под охрану объекты ОВО № 87 являются незаконными, поскольку СБУ, его органы и сотрудники имеют право брать под охрану определенные помещения только в случае проведения мероприятий по борьбе с терроризмом и финансированием террористической деятельности. При этом закон полностью исключает произвольные действия сотрудников СБУ по взятию под охрану тех или иных объектов в ходе избирательного процесса.

В “Европейской Солидарности” считают, что подразделения СБУ были использованы в партийных интересах в пользу кандидата в народные депутаты Украины от партии “Слуга народа”.

“Глава СБУ должен предоставить официальную информацию относительно оснований пребывания подразделения СБУ на территории помещении ОИК № 87, сроков такого пребывания, а также правовых оснований взятия ими под охрану здания, где находится ОИК, а в случае выявления фактов нарушений требований действующего законодательства – принять меры реагирования, предусмотренных законодательством”, – говорится в обращении “ЕС”.

Выборы в 87-ом округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”), представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

31 марта около двух десятков нардепов от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область, где устроили акцию в поддержку кандидата на довыборах в Раду Василия Вирастюка. Их оппоненты из “За майбутне” устроили контракцию.

Нардепы, среди прочего, во время визита занимались восстановлением работы ОИК, которая на двое суток прекращала подсчет голосов. Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко, находясь в помещениях ОИК, неоднократно путал Закарпатье с Прикарпатьем и требовал, чтобы кандидат на довыборах от оппонентов “встал на колени”.

4 апреля ЦИК обнародовала результаты довыборов на 87-м округе. Победил кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк — 31,25% (15 076 голосов).

Кандидат от “За майбутне” Александр Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов.