Лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В заявлении, сделанном после саммита, подчеркивается важность глобальных цепочек поставок, необходимых для производства вакцины. Компоненты вакцины AstraZeneca производятся в ряде стран Евросоюза.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что AstraZeneca должна “наверстать упущенное” по поставкам в ЕС, прежде чем экспортировать дозы в другие страны.

Отмечается, что распространение вакцины в государствах ЕС началось вяло, и блок обвиняет фармацевтические компании, в первую очередь AstraZeneca, в невыполнении поставок обещанных доз. AstraZeneca отрицает факт невыполнения условий контракта.

К концу марта ЕС ожидает получить около 30 миллионов доз препарата AstraZeneca, что составляет менее трети от того, на что Евросоюз надеялся.

“Очевидно, что в первую очередь компания должна наверстать упущенное”, – заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции после виртуального саммита.

Ранее Великобритания и Всемирная организация здравоохранения обвинили Евросоюз в так называемом вакцинном национализме после того, как ЕС ввел экспортный контроль над дозами вакцины, производимыми внутри блока.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что запрет на экспорт вакцины поставит под угрозу вакцинации в Великобритании, которая до сих пор была более успешной, чем в ЕС.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон поддержал экспортный контроль ЕС.

“Я поддерживаю тот факт, что мы должны блокировать весь экспорт до тех пор, пока некоторые фармацевтические компании не выполнят свои обязательства перед европейцами”, – сказал он. Ранее он выразил разочарование медленными темпами вакцинации в Европе.

Как ЕС будет стимулировать вакцинацию?

После виртуального саммита 27 стран-членов ЕС согласились увеличить производство вакцин внутри блока.

“Ускорение производства, доставки вакцин остается важным и неотложным условием преодоления кризиса”, – говорится в совместном заявлении.

ЕС также призвал производителей “соблюдать договорные сроки поставок”.

Насколько опасен коронавирус в Европе?

Третья волна заболеваний захлестнула большую часть континентальной Европы.

В Италии зарегистрировано более 106 000 смертей, во Франции – 93 000, Германии – 75 000, а в Испании – 73 000.

Недавние данные показывают, что на 100 человек в ЕС было введено всего 12,9 дозы вакцины по сравнению с 44,7 в Великобритании и 37,2 в США.

Ранее на этой неделе, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что британский вариант стал доминирующим штаммом, циркулирующим в Германии.

Карантинные меры повторно введены или продлены в таких странах, как Бельгия или Нидерланды, но особую озабоченность вызывают восточные государства ЕС.

Например, с субботы Польша закроет детские сады, дошкольные учреждения и парикмахерские на две недели.

В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.