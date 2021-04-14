Про це пише італійська щоденна газета La Stampa з посиланням на джерело в міністерстві охорони здоров’я Італії. Текст, що доступний за підпискою, публікує агентство Reuters.
“Єврокомісія за погодженням з лідерами багатьох країн ЄС прийняла рішення, що контракти з виробниками векторних вакцин, що діють в поточному році, не будуть продовжуватися після закінчення терміну їх дії”, – заявило джерело La Stampa.
Зазначається, що тепер Брюссель вважав би за краще зосередитися на РНК-вакцинах проти COVID-19 (мРНК), таких як Pfizer і Moderna.
Також Єврокомісія вимагає роз’яснень від Johnson & Johnson з приводу “абсолютно несподіваної” заяви компанії про затримки постачання вакцини COVID-19 в ЄС.
- Напередодні представники Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США закликали лікарів і пацієнтів стежити за симптомами, які можуть вказувати на надзвичайно рідкісну, але серйозну форму тромбозу в головному мозку. Раніше такі симптоми виявили у шести жінок, які отримали вакцину Johnson & Johnson.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.
- Фармацевтична компанія AstraZeneca минулого тижня вдвоє скоротила кількість вакцини проти COVID-19, яка була призначена для країн Європейського Союзу.