Європейська комісія вирішила не продовжувати наступного року контракти на вакцину COVID-19 з виробниками AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Про це пише італійська щоденна газета La Stampa з посиланням на джерело в міністерстві охорони здоров’я Італії. Текст, що доступний за підпискою, публікує агентство Reuters.

“Єврокомісія за погодженням з лідерами багатьох країн ЄС прийняла рішення, що контракти з виробниками векторних вакцин, що діють в поточному році, не будуть продовжуватися після закінчення терміну їх дії”, – заявило джерело La Stampa.

Зазначається, що тепер Брюссель вважав би за краще зосередитися на РНК-вакцинах проти COVID-19 (мРНК), таких як Pfizer і Moderna.

Також Єврокомісія вимагає роз’яснень від Johnson & Johnson з приводу “абсолютно несподіваної” заяви компанії про затримки постачання вакцини COVID-19 в ЄС.