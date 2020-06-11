Иран сообщил Международной организации гражданской организации (ICAO) при ООН, что отправит в Париж "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источников агенства, представитель Ирана во время онлайн-встречи заявил, что Тегеран направит поврежденные “черные ящики” в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции.

Передача бортовых самописцев самолета состоится с согласия других стран, участвующих в расследовании, отметили источники.

Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марка Гарно отказалась комментировать эту информацию, однако напомнила об обязательствах, которые Иран взял на себя в марте.

“Они продемонстрировали открытость для передачи “черных ящиков”, но мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их”, – сказала она.

В настоящее время Иран официально не прокомментировал эту информацию.

Ранее власти Ирана приняли решение не расшифровывать “черные ящики” сбитого украинского самолета около Тегерана, а также – не передавать их какой-либо стране.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.