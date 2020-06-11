Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным источников агенства, представитель Ирана во время онлайн-встречи заявил, что Тегеран направит поврежденные “черные ящики” в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции.
Передача бортовых самописцев самолета состоится с согласия других стран, участвующих в расследовании, отметили источники.
Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марка Гарно отказалась комментировать эту информацию, однако напомнила об обязательствах, которые Иран взял на себя в марте.
“Они продемонстрировали открытость для передачи “черных ящиков”, но мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их”, – сказала она.
В настоящее время Иран официально не прокомментировал эту информацию.
Ранее власти Ирана приняли решение не расшифровывать “черные ящики” сбитого украинского самолета около Тегерана, а также – не передавать их какой-либо стране.
Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.
- Иран назвал сбитие самолета МАУ “хорошей работой”.
- В Иране задержали 6 человек по делу сбитого самолета МАУ.