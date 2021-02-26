Лерос опубликовал новые доказательства того, что за ним следила СБУ, – фото, видео

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.
В частности, Лерос заявил, что у него есть много доказательств того, что СБУ за ним следила. Он опубликовал видео, на котором видно часть техники для слежки.
“После выходных покажу как работает их система, какая у них аппаратура и как построена система”, – отметил нардеп.
При этом он заявил, что пока не понимает цели слежки и напомнил, что ранее получал угрозы, а затем неизвестные сожгли его автомобиль.
Также Лерос опубликовал серию фото, на которых сотрудники СБУ якобы обсуждали процесс слежения за ним.
Нардеп продемонстрировал, что в галерее смартфона людей, которые за ним следили, было много его фотографий.
Напомним, что вчера нардеп Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.
В пятницу, 26 февраля, Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось.
- В марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.
- В июне Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении брата руководителя Офиса Президента — Дениса Ермака из-за упомянутых записей.
- В то же время Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак просил генпрокурора Ирину Венедиктову “объективно и не затягивая” разобраться в деле о публикации компрометирующих видеозаписей против его брата нардепом Гео Леросом.
- Народному депутату от “Слуги народа” Гео Леросу подожгли автомобиль.
- 1 сентября в ходе выступления перед парламентом, после которого его исключили из фракции “Слуги народа”, Лерос вспомнил поджог своего авто и заявил: “Вызов я принимаю и никому это не прощу”.
- 9 сентября юридическая компания “Миллер”, которая представляет нардепа заявила, что требует от полиции допросить Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского по делу о поджоге авто Лероса.
- 30 сентября Гео Лерос заявил, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко обсуждал подготовку нападения на него в разговорах с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким.