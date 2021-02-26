Лерос опубликовал новые доказательства того, что за ним следила СБУ, – фото, видео

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал новые доказательства того, что сотрудники Службы безопасности Украины вели за ним слежку.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

В частности, Лерос заявил, что у него есть много доказательств того, что СБУ за ним следила. Он опубликовал видео, на котором видно часть техники для слежки.

“После выходных покажу как работает их система, какая у них аппаратура и как построена система”, – отметил нардеп.

При этом он заявил, что пока не понимает цели слежки и напомнил, что ранее получал угрозы, а затем неизвестные сожгли его автомобиль.

Также Лерос опубликовал серию фото, на которых сотрудники СБУ якобы обсуждали процесс слежения за ним.

Нардеп продемонстрировал, что в галерее смартфона людей, которые за ним следили, было много его фотографий.