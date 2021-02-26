Covid-19 Украина

обновлено 26.02.2021 в 21:02

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Лерос опубликовал новые доказательства того, что за ним следила СБУ, – фото, видео

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал новые доказательства того, что сотрудники Службы безопасности Украины вели за ним слежку.

Пятница, 26 февраля 2021, 21:02

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

В частности, Лерос заявил, что у него есть много доказательств того, что СБУ за ним следила. Он опубликовал видео, на котором видно часть техники для слежки.

“После выходных покажу как работает их система, какая у них аппаратура и как построена система”, – отметил нардеп.

При этом он заявил, что пока не понимает цели слежки и напомнил, что ранее получал угрозы, а затем неизвестные сожгли его автомобиль.

Также Лерос опубликовал серию фото, на которых сотрудники СБУ якобы обсуждали процесс слежения за ним.

Нардеп продемонстрировал, что в галерее смартфона людей, которые за ним следили, было много его фотографий.

Напомним, что вчера нардеп Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.

В пятницу, 26 февраля, Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось.

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