Лишь 11% украинцев позитивно оценивают решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за ложное декларирование.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Так, большинство украинцев (59%) отрицательно относятся к решению КСУ.

“Только 11% опрошенных положительно относятся к решению Конституционного суда, 25% – нейтрально, при этом большинство (59%) – отрицательно. Среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения, негатив к нему составляет 83%”, – отмечают социологи.

Наиболее негативно к решению Конституционного суда относятся люди старшего возраста, жители столицы, Западной и Центральной Украины, сторонники партий “Европейская Солидарность”, “Голос”, “Сила и честь”.

Согласно результатам опроса, лишь 39% респондентов хорошо осведомлены о решении КСУ, 36% – что-то слышали об этом, а 25% – впервые слышат. Наиболее осведомлены люди старшего возраста и жители столицы.

Большинство опрошенных (60%) выразили недоверие Конституционному суду. При этом среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения об отмене е-декларирования для чиновников, недоверие к КСУ составляет почти 80%.

Наиболее не доверяют Конституционному суду сторонники “Европейской Солидарности”, “Голоса”, “Батькивщины”, “Слуги народа”.

В ходе опроса 57% респондентов заявили, что поддерживают проект закона президента Владимира Зеленского, которым предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда.

В то же время 27% опрошенных его не поддерживают, а 16% – не определились.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Сроки проведения опроса: 2-3 ноября 2020 года.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.