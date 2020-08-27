Лукашенко пригрозил призывом в армию студентов, которые выходят на протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что студентов, которые участвуют в массовых акциях протеста, могут забрать в армию.

Об этом сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.

“Ребятам мы дали отсрочку от армии на время обучения в вузе. Ну, не хотят учиться – тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности … Я представляю, что после этого взорвется. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Но нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, иметь эту отсрочку. кто пойдет на улицу или учиться не захочет – меры примем по закону “, – сказал глава Беларуси.

По его словам, по поводу призыва он общался с министром обороны Беларуси Виктором Хрениним.

“Ко мне министр обороны обратился:” Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, позвольте нам их призвать в армию “. Я говорю:” Еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос “. Но это один из вариантов. здесь незаконно, что здесь несправедливо? ” – отметил Лукашенко.

Он утверждает, что члены оппозиции “подстрекают студентов” выходить 1 сентября на улице.

“Мы сейчас к студентам донесем ту информацию, которую должны донести, к руководству вузов. Они, в конце концов, ответственны за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий”, – подчеркнул президент.