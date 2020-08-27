Covid-19 Украина

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Лукашенко пригрозил призывом в армию студентов, которые выходят на протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что студентов, которые участвуют в массовых акциях протеста, могут забрать в армию.

Четверг, 27 августа 2020, 18:04

Об этом сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.

“Ребятам мы дали отсрочку от армии на время обучения в вузе. Ну, не хотят учиться – тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности … Я представляю, что после этого взорвется. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Но нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, иметь эту отсрочку. кто пойдет на улицу или учиться не захочет – меры примем по закону “, – сказал глава Беларуси.

По его словам, по поводу призыва он общался с министром обороны Беларуси Виктором Хрениним.

“Ко мне министр обороны обратился:” Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, позвольте нам их призвать в армию “. Я говорю:” Еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос “. Но это один из вариантов. здесь незаконно, что здесь несправедливо? ” – отметил Лукашенко.

Он утверждает, что члены оппозиции “подстрекают студентов” выходить 1 сентября на улице.

“Мы сейчас к студентам донесем ту информацию, которую должны донести, к руководству вузов. Они, в конце концов, ответственны за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий”, – подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская  подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против  многих  белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.

  • Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
  • 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
  • 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
  • После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
  • Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.
Теги: Александр Лукашенко, протести в Білорусі, студенти, армия

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