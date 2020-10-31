Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – Юлия Мендель заявила, что в скандальном голосовании Конституционного суда по е-декларированию виноваты "судьи Порошенко".

Соответствующий комментарий она сегодня опубликовала на своей странице в Facebook.

Мендель, в частности, поддержала инициативу Зеленского прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

“Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет. Это очень похоже на странную шутку, но это действительно произошло: Порошенко обвинил Банковую в давлении на суд! В ситуации, когда суд хочет отменить все революционные достижения последних лет. А действующий президент хочет через прозрачные инструменты, через решение СНБО и Верховной Рады остановить откровенный реванш. Сегодня судьи КС – это судьи самого Порошенко. Именно так. Он каждого отдельно отбирал и рекомендовал на должности”, – написала Мендель, цитируя колонку председателя фракции “Слуги народа” Давида Арахамии.

Правда ли, что в голосовании КСУ виноваты “судьи Порошенко”

#Буквы разобрались, насколько данное утверждение соответствует действительности.

Так, согласно данным на официальном сайте КСУ, Конституционный суд Украины состоит из 18 судей.

Президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей КСУ по результатам конкурсного отбора.

Сейчас в составе КСУ – 15 судей. В скандальном решении суда об отмене ответственности за ложное декларирование перечислены все эти судьи как такие, которые присутствовали на заседании. Но не все из них голосовали “за”.

Так, из всех 15 судей только четырех назначил непосредственно пятый президент Украины Петр Порошенко. Это: Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак и Владимир Мойсик.

Из них, согласно данным Центра противодействия коррупции, трое не голосовали за скандальное решение КСУ: Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак.

Двое из них – Головатый и Лемак – публично заявили о своем несогласии с КСУ.

В общей сложности за решение КСУ не голосовали четверо судей. Четвертый судья – Олег Первомайский, который был назначен Верховной Радой в сентябре 2018 года.

Что касается остальных судей, то:

• глава КСУ Александр Тупицкий был назначен в Конституционный суд в мае 2013 года (то есть еще при президентстве Виктора Януковича);

• Виктор Городовенко был назначен в КСУ 13 ноября 2017 года внеочередным съездом судей Украины;

• Ирина Завгородняя была назначена 20 сентября 2018 года постановлением Верховной Рады Украины по результатам конкурса;

• Александр Касминин был назначен в КСУ 17 сентября 2013 года указом президента Украины (Виктора Януковича);

• Виктора Кривенко назначил в КСУ съезд судей в ноябре 2015 года;

• Александра Литвинова также назначил съезд судей Украины в феврале 2013 года (при президентстве Виктора Януковича);

• Сергей Сас был назначен в КСУ в марте 2014 года Верховной Радой Украины (Порошенко тогда еще не был президентом);

• Игорь Слиденко стал судьей КСУ также в марте 2014 года: решение принимала Верховная Рада (Порошенко тогда еще не был президентом);

• Петр Филюк был назначен в КСУ 30 октября 2019 года съездом суддей Украины по результатам конкурса (то есть уже при президентстве Владимира Зеленского);

• Галина Юровская была назначена в КСУ 29 октября 2019 года также съездом судей по итогам конкурса (то есть при президентстве Владимира Зеленского).

Таким образом, только четырех судей КСУ из 15 ныне действующих назначил Петр Порошенко. Из них трое проголосовали против решения КСУ. Двое судей были назначены при президентстве Владимира Зеленского. Еще трое стали судьями КСУ при президентстве Виктора Януковича. А двое стали судьями в марте 2014 года – после бегства Виктора Януковича но до президентских выборов, на которых победил Петр Порошенко.

Остальных во время каденции Петра Порошенко назначали либо Верховная Рада, либо съезд судей (но не лично сам пятый президент по своей квоте). Это четверо судей.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.