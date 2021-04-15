Про це повідомляє Reuters.

На Кіпрі вісім міністрів, два заступники міністра і три інших високопоставлені посадові особи отримали щеплення AstraZeneca в центрі вакцинації в столиці Нікосії.

“Ми хочемо переконливо заявити, що важлива вакцинація, а не сама вакцина”, – сказав президент Кіпру Нікос Анастасіадес.

У січні йому зробили щеплення препаратом від Pfizer/BioNTech. Двом іншим членам кабінету міністрів раніше були зроблені щеплення згідно з їхнім віком.

Як і деякі інші країни ЄС, Кіпр призупинив вакцинацію AstraZeneca в середині березня, але відновив її незабаром після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що користь від вакцини набагато переважує ризики.

За словами міністра охорони здоров’я Константіноса Іоанну, при нинішніх темпах вакцинації до кінця червня на Кіпрі буде вакциновано 70% населення, що призведе до отримання колективного імунітету.

На сьогодні на Кіпрі зареєстровано 53 254 випадки COVID-19 і 277 смертей.

Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, ДаніяШвеціяНорвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, РумуніяНімеччина, Франція, Італія#Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.

  • 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
  • Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.
  • Фармацевтична компанія AstraZeneca минулого тижня вдвоє скоротила кількість вакцини проти COVID-19, яка була призначена для країн Європейського Союзу.