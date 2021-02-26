Накануне акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко к ОО "Фонд DEJURE", которая выступает ее соорганизатором, пришли правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

“По меньшей мере 5 сотрудников полиции пытаются попасть в наш офис. Официальные причины две: хотят поговорить с Романом Маселко и воспользоваться нашим туалетом. Неофициальные причины пока неизвестны. Напомним, все это происходит за день до акции “Справедливость Стерненку – справедливость всем!”, соорганизаторами которой мы выступаем”, – отметили в общественной организации.

Отметим, что Роман Маселко является главой Совета общественного контроля НАБУ, членом Общественного совета добродетели, членом ОО ВО “Автомайдан”, членом Коллегии Адвокатской совещательной группы и экспертом судебной группы реанимационное пакета реформ.

Правоохранители уже попали в офис. Маселко зачитали административный протокол о конфликте интересов. Якобы он в условиях конфликта интересов как член Общественного совета добродетели голосовал за вывод в отношении судьи Окружного админсуда Киева Татьяны Скочок, которая трижды была помощницей Андрея Портнова. Однако сам протокол правоохранители вручать не стали и просто ушли.

Заключение Стерненко

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активистов, которые пришли поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О деле, по которому Стерненко получил приговор в деталях — в материале #Букв.

Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.

Акции в поддержку Стерненко

Во вторник на улице Банковой в Киеве прошла акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. #Буквы вели онлайн-трансляцию с митинга.

На место было стянуто немало силовиков. Кордон правоохранителей блокировал доступ протестующих в Офис президента, активисты время от времени пытались прорваться через него и требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Однако силовики оттесняли их, в частности, применяя газ.

В течение 3 часов, которые длилась акция на Банковой, между протестующими и правоохранителями возникали стычки. Активисты забрасывали стражей порядка файерами и снегом, петардами.

Около 21:30 начали появляться сообщения о первых пострадавших и задержанных во время акции.

Всего в ходе акции в Киеве задержали 24 человека, несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.

После трех часов попыток прорваться в Офис президента протестующие объявили о бессрочной акции, которая должна начаться в субботу, 27 февраля.

Одновременно акции протеста проходили во Львове, Одессе, Ровно, Житомире и других городах Украины.