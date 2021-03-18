Наркотики и «схематозы» Баканова: бизнес-партнер Зеленского рассказал о его участии в коррупционных схемах

Видео появилось на YouTube-канале Лероса.
В частности, Лазутин рассказал, что друг детства президента, а ныне глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отвечал за коррупционные схемы по отмыванию денег, в которых принимал участие и действующий президент Владимир Зеленский и его коллеги из “Квартала”. В видео вспоминают юмориста Александра Пикалова.
Давний бизнес-партнер президента и главы СБУ Лазутин рассказывает, как Зеленский использовал свои связи для спасения Баканова от тюрьмы. По его словам, в 2011 году глава СБУ совместно с партнерами незаконно завладели государственными гидроэлектростанциями. Против Баканова и его так называемых партнеров открыли уголовное производство. Однако Зеленский обратился к тогдашнему владельца телеканала “Интер” Валерию Хорошковскому, который в то время еще и возглавлял СБУ. В свою очередь Хорошковский отблагодарил Зеленского за годы работы на своем канале и “замял” уголовное дело Баканова.
Лазутин отметил, что Баканов был настоящим профессионалом, умело планировал и организовывал “схематозы” отмывания денег для Хорошковского и его телеканала.
“Ваня (Баканов, – ред.) делает им схематоз. Хорошковский “валит деньги” по безналу … кэшем не дает. Ваня делает им услуги, туда-сюда: мы на Донецк … а донецкие пацаны, они же конкретные … в кульках привозят. Привезли 500 000 долларов в кульках… Привожу к Сане (Беляеву, – ред.), сидят Вова (Зеленский, – ред.), Серега Шефир …”- говорит Лазутин.
По его словам, тогда Зеленский и Шефир впервые увидели такие большие деньги.
Интересно, что партнер Зеленского рассказал о незаурядной осведомленности президента и его ближайших соратников в наркотических веществах.
“Сейчас они уже разбирают по запаху не только купюры. Еще по запаху разбирают это … колумбийский или коста-риканский (кокаин, – ред.)”, – рассказал Лазутин.
Напомним, что нардеп Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.
В пятницу, 26 февраля, Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось.
- В марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.
- В июне Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении брата руководителя Офиса Президента — Дениса Ермака из-за упомянутых записей.
- В то же время Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак просил генпрокурора Ирину Венедиктову “объективно и не затягивая” разобраться в деле о публикации компрометирующих видеозаписей против его брата нардепом Гео Леросом.
- Народному депутату от “Слуги народа” Гео Леросу подожгли автомобиль.
- 1 сентября в ходе выступления перед парламентом, после которого его исключили из фракции “Слуги народа”, Лерос вспомнил поджог своего авто и заявил: “Вызов я принимаю и никому это не прощу”.
- 9 сентября юридическая компания “Миллер”, которая представляет нардепа заявила, что требует от полиции допросить Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского по делу о поджоге авто Лероса.
- 30 сентября Гео Лерос заявил, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко обсуждал подготовку нападения на него в разговорах с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким.