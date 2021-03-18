Наркотики и «схематозы» Баканова: бизнес-партнер Зеленского рассказал о его участии в коррупционных схемах

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал разговор с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Геннадием Лазутиным. На видео он рассказывает об участии действующего гаранта в коррупционных схемах.

Видео появилось на YouTube-канале Лероса.

В частности, Лазутин рассказал, что друг детства президента, а ныне глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отвечал за коррупционные схемы по отмыванию денег, в которых принимал участие и действующий президент Владимир Зеленский и его коллеги из “Квартала”. В видео вспоминают юмориста Александра Пикалова.

Давний бизнес-партнер президента и главы СБУ Лазутин рассказывает, как Зеленский использовал свои связи для спасения Баканова от тюрьмы. По его словам, в 2011 году глава СБУ совместно с партнерами незаконно завладели государственными гидроэлектростанциями. Против Баканова и его так называемых партнеров открыли уголовное производство. Однако Зеленский обратился к тогдашнему владельца телеканала “Интер” Валерию Хорошковскому, который в то время еще и возглавлял СБУ. В свою очередь Хорошковский отблагодарил Зеленского за годы работы на своем канале и “замял” уголовное дело Баканова.

Лазутин отметил, что Баканов был настоящим профессионалом, умело планировал и организовывал “схематозы” отмывания денег для Хорошковского и его телеканала.

“Ваня (Баканов, – ред.) делает им схематоз. Хорошковский “валит деньги” по безналу … кэшем не дает. Ваня делает им услуги, туда-сюда: мы на Донецк … а донецкие пацаны, они же конкретные … в кульках привозят. Привезли 500 000 долларов в кульках… Привожу к Сане (Беляеву, – ред.), сидят Вова (Зеленский, – ред.), Серега Шефир …”- говорит Лазутин.

По его словам, тогда Зеленский и Шефир впервые увидели такие большие деньги.

Интересно, что партнер Зеленского рассказал о незаурядной осведомленности президента и его ближайших соратников в наркотических веществах.

“Сейчас они уже разбирают по запаху не только купюры. Еще по запаху разбирают это … колумбийский или коста-риканский (кокаин, – ред.)”, – рассказал Лазутин.

Напомним, что нардеп Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.

В пятницу, 26 февраля, Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось.