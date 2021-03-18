Наркотики и «схематозы» Баканова: бизнес-партнер Зеленского рассказал о его участии в коррупционных схемах

Covid-19 Украина

обновлено 18.03.2021 в 15:02

Всего:

1504076 (+15053)

Болеют:

230633 (+15053)

Выздоровели:

1244190 (+6514)

Умерло:

29253 (+267)

16:30 Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились, – СМИ
16:00 В РФ модернизируют для производства Евро-5 подсанкционный завод Марченко – СМИ
15:54 Жены Медведчука и Козака оспаривают санкции в Верховном Суде
15:48 «Рада не айкос-френдли»: Стефанчук призвал нардепов курить IQOS «только в отведенных местах»
15:14 «Я ловец человеков»: Арестович анонсировал свой психологический семинар
15:13 «Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил Байдену, который назвал его убийцей
14:16 Австрийские СМИ сообщили, что Курц пользовался самолетом Фирташа: детали
14:12 Канье Уэст стал самым богатым афроамериканцем в истории США
14:06 Amazon впервые выпустит болливудский фильм
14:00 Киевсовет планирует запретить участие российского бизнеса в проектах столицы, – депутат «ЕС»
13:58 «Шахтер Донецк» – «Рома»: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
13:29 Маск передумал продавать свой трек в виде NFT-токена
13:28 «Вильярреал» – «Динамо»: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
12:58 Ровер Perseverance записал первые звуки своего передвижения на Марсе
12:28 Пожилые люди более склонны к повторному заражению COVID-19 – исследование
12:12 Тихановская объявила о старте общенационального голосования в Беларуси для переговоров с властью
12:02 Шипы южноафриканского штамма SARS-CoV-2 в 10 раз хуже связываются с антителами, – биологи
11:47 Убийство девочки в Херсонской области: подозреваемый признался в совершении преступления
Эксклюзив
11:06 Арахамия предложил вместо названия партии говорить «пророссийские бл*ди», а «Голос» назвали «убогими» – фото
10:59 Умер президент Танзании, который отрицал COVID-19: правительство заявляет, что причиной стал не коронавирус
09:59 Рада продолжит рассматривать поправки к земельному закону: трансляция
09:28 В Украину с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа
08:57 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 15 053 новых случая COVID-19
08:15 НАБУ завершило расследование дела судей ОАСК и раскрыло материалы
07:40 18 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:16 Сегодня почти по всей Украине дождь с мокрым снегом

Наркотики и «схематозы» Баканова: бизнес-партнер Зеленского рассказал о его участии в коррупционных схемах

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал разговор с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Геннадием Лазутиным. На видео он рассказывает об участии действующего гаранта в коррупционных схемах.

Четверг, 18 марта 2021, 15:14

Видео появилось на YouTube-канале Лероса.

В частности, Лазутин рассказал, что друг детства президента, а ныне глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отвечал за коррупционные схемы по отмыванию денег, в которых принимал участие и действующий президент Владимир Зеленский и его коллеги из “Квартала”. В видео вспоминают юмориста Александра Пикалова.

Давний бизнес-партнер президента и главы СБУ Лазутин рассказывает, как Зеленский использовал свои связи для спасения Баканова от тюрьмы. По его словам, в 2011 году глава СБУ совместно с партнерами незаконно завладели государственными гидроэлектростанциями. Против Баканова и его так называемых партнеров открыли уголовное производство. Однако Зеленский обратился к тогдашнему владельца телеканала “Интер” Валерию Хорошковскому, который в то время еще и возглавлял СБУ. В свою очередь Хорошковский отблагодарил Зеленского за годы работы на своем канале и “замял” уголовное дело Баканова.

Лазутин отметил, что Баканов был настоящим профессионалом, умело планировал и организовывал “схематозы” отмывания денег для Хорошковского и его телеканала.

“Ваня (Баканов, – ред.) делает им схематоз. Хорошковский “валит деньги” по безналу … кэшем не дает. Ваня делает им услуги, туда-сюда: мы на Донецк … а донецкие пацаны, они же конкретные … в кульках привозят. Привезли 500 000 долларов в кульках… Привожу к Сане (Беляеву, – ред.), сидят Вова (Зеленский, – ред.), Серега Шефир …”- говорит Лазутин.

По его словам, тогда Зеленский и Шефир впервые увидели такие большие деньги.

Интересно, что партнер Зеленского рассказал о незаурядной осведомленности президента и его ближайших соратников в наркотических веществах.

“Сейчас они уже разбирают по запаху не только купюры. Еще по запаху разбирают это … колумбийский или коста-риканский (кокаин, – ред.)”, – рассказал Лазутин.

Напомним, что нардеп Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, и требует объяснений по этому поводу от президента Владимира Зеленского.

В пятницу, 26 февраля, Лерос посетил главу Офиса президента Андрея Ермака. Однако в кабинет попасть не удалось.

Теги: відмивання грошей, Владимир Зеленский, Гео Лерос, видео, відмивання грошей, Гео Лерос, Иван Баканов, коррупция

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook