Оксфордский университет изучает возможность разработки вакцины Oxford- AstraZeneca от COVID-19 в виде назального спрея. В испытаниях участвуют 30 респондентов.

Об этом сообщили в пресс-релизе университета.

Представители университета должны оценить иммунный ответ вакцины, полученной таким способом, а также ее безопасность и возможные побочные эффекты.

На ранней стадии в испытании будут участвовать респонденты в возрасте от 18 до 40 лет. Все они живут неподалеку от Оксфорда. На протяжении четырех месяцев за ними будут наблюдать медики.

“Некоторые иммунологи считают, что доставка вакцины к месту заражения может обеспечить усиленную защиту, особенно от передачи инфекции, и легкую форму заболевания… Мы надеемся, что это небольшое исследование, направленное на безопасность, заложит основу для будущих более крупных исследований, которые необходимы для проверки того, действительно ли введение вакцины таким образом защищает от коронавирусной инфекции”, – сказала доктор Сэнди Дуглас, главный исследователь.

Она предполагает, что назальный спрей может повысить усвоение вакцины, потому что некоторые люди могут предпочесть этот метод инъекции. К тому же, вакцина в форме назального спрея облегчит процесс вакцинации в школах, ведь дети часто боятся иголок.

В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.