Афроамериканец Джордж Флойд, который погиб при задержании полицейскими в Миннеаполисе, болел коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в отчете управления судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота), пишет CNN.

После исследования мазка из носа, сделанного Флойду после смерти, было обнаружено, что он был носителем коронавируса.

По словам медицинского эксперта, ему зделали ПЦР-тест, который может показать положительный результат даже “спустя недели после начала заболевания и выздоровления от него”.

Он также уточнил, что скорее всего, тест показал реакцию на предварительно бессимптомное перенесение болезни. А это означает, что вирус не имел никакого отношения к смерти Флойда и он вряд ли был заразным.

Ранее вскрытие подтвердило, что Джордж Флойд был задушен полицейскими.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.