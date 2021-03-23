Об этом сообщает агентство Yonhap.
Ему сделали прививку в медицинском центре Чонногу недалеко от президентской резиденции в Сеуле. Кроме того, привили первую леди Ким Чон Сук и девять чиновников, которые будут сопровождать их во время поездки в Великобританию на приморском курорте Карбис-Бэй в Корнуолле с 11 по 13 июня.
Южная Корея начала программу вакцинации AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше во вторник после задержки, связанной с опасениями по поводу ее безопасности.
Накануне местные органы здравоохранения заявили, что они не обнаружили никаких доказательств связи между вакциной и сообщениями об образовании тромбов.
Вакцина AstraZeneca требует двух прививок с интервалом от восьми до 12 недель.
Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.