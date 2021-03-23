Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил свою первую дозу вакцины от COVID-19 AstraZeneca, поскольку он планирует принять участие в саммите G-7, который состоится летом в Великобритании.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Ему сделали прививку в медицинском центре Чонногу недалеко от президентской резиденции в Сеуле. Кроме того, привили первую леди Ким Чон Сук и девять чиновников, которые будут сопровождать их во время поездки в Великобританию на приморском курорте Карбис-Бэй в Корнуолле с 11 по 13 июня.

Южная Корея начала программу вакцинации AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше во вторник после задержки, связанной с опасениями по поводу ее безопасности.

Накануне местные органы здравоохранения заявили, что они не обнаружили никаких доказательств связи между вакциной и сообщениями об образовании тромбов.

Вакцина AstraZeneca требует двух прививок с интервалом от восьми до 12 недель.

Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.