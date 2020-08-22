В Кремле считают президента Беларуси Александра Лукашенко "токсичным", потому не делают ставку на сохранение его режима.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на двух инсайдеров из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин публично поддерживает исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко, но на самом деле в Кремле совершенно другая позиция на этот счет.

Там считают, что у Лукашенко нет 100% гарантии того, что он сможет удержать позиции в ситуации с протестами в стране, когда граждане выступают против его режима правления. Именно по этой причине он обратился за помощью к РФ, рассчитывая на поддержку многолетнего союзника.

“Россия не заинтересована в сохранении режима Лукашенко, хотя и не стремиться его разрушать”, – сказал один из кремлевских инсайдеров.

Второй инсайдер рассказал, что в Кремле говорят о том, что даже если Лукашенко сумеет устоять в этой ситуации и сохранит власть, он “потерял доверие как партнер, способный выполнять соглашения с Москвой”. Более того, у Путина считают Лукашенко “токсичным”.

В издании обратили внимание на то, что на протяжении этого и прошлого года Лукашенко пытался доказать Кремлю свою независимость. По этой причине в Москве прекратили вести с ним активным диалог и решили подождать до выборов, предугадав, что сложившаяся ситуация “сделает его уязвимым перед стремлением к близким политическим и экономическим отношениям с Россией”.

Что касается возможного военного вмешательства РФ в ситуацию в Беларуси, то, по словам инсайдеров, такая вероятность мизерная. В Кремле считают, что такой сценарий может привести к конфликту со стороны белорусских граждан, что вызовет ответную реакцию и станет причиной “более серьезного конфликта, чем в Украине”.

При этом реакция Евросоюза на происходящее в Беларуси остается одновременно “агрессивной” и “деликатной”. Они угрожают Лукашенко и его соратникам санкциями, поддерживают оппозицию, не признают результаты выборов, но, в то же время, не торопятся “требовать проведение новых выборов”.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.