Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на двух инсайдеров из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин публично поддерживает исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко, но на самом деле в Кремле совершенно другая позиция на этот счет.
Там считают, что у Лукашенко нет 100% гарантии того, что он сможет удержать позиции в ситуации с протестами в стране, когда граждане выступают против его режима правления. Именно по этой причине он обратился за помощью к РФ, рассчитывая на поддержку многолетнего союзника.
“Россия не заинтересована в сохранении режима Лукашенко, хотя и не стремиться его разрушать”, – сказал один из кремлевских инсайдеров.
Второй инсайдер рассказал, что в Кремле говорят о том, что даже если Лукашенко сумеет устоять в этой ситуации и сохранит власть, он “потерял доверие как партнер, способный выполнять соглашения с Москвой”. Более того, у Путина считают Лукашенко “токсичным”.
В издании обратили внимание на то, что на протяжении этого и прошлого года Лукашенко пытался доказать Кремлю свою независимость. По этой причине в Москве прекратили вести с ним активным диалог и решили подождать до выборов, предугадав, что сложившаяся ситуация “сделает его уязвимым перед стремлением к близким политическим и экономическим отношениям с Россией”.
Что касается возможного военного вмешательства РФ в ситуацию в Беларуси, то, по словам инсайдеров, такая вероятность мизерная. В Кремле считают, что такой сценарий может привести к конфликту со стороны белорусских граждан, что вызовет ответную реакцию и станет причиной “более серьезного конфликта, чем в Украине”.
При этом реакция Евросоюза на происходящее в Беларуси остается одновременно “агрессивной” и “деликатной”. Они угрожают Лукашенко и его соратникам санкциями, поддерживают оппозицию, не признают результаты выборов, но, в то же время, не торопятся “требовать проведение новых выборов”.
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.