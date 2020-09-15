За соответствующий проект постановления проголосовали 228 народных депутатов, сообщает корреспондент #Букв.
В заявлении нардепов отмечается, что выборы в Беларуси не были честными и не отражают волеизъявления народа этой страны.
“Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы. Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивание оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси. Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан“, – подчеркивается в заявлении.
Нардепы осудили применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси.
Также Рада присоединилась “к оценкам Европейского Союза относительно недемократического характера президентских выборов в Беларуси” и поддержала введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.
Рада требует освобождения всех без исключения задержанных. Кроме того, в заявлении выражается надежда, что “официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследования как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти”.
Отдельно нардепы осудили незаконные задержания украинских граждан в Беларуси.
“Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В связи с этим мы решительно отвергаем обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси. Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы родственны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета”, – говорится в заявлении.
Украинские нардепы подчеркнули недопустимость привлечения российских сил для “урегулирования ситуации в Беларуси”.
“Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины”, – сказано в заявлении.
Рада призвала власти Беларуси “наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса”.
“Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов”, – отмечается в заявлении.
Что происходит в Беларуси?
В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.
Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.
13 сентября во время очередного воскресного марша против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко силовики стреляли в воздух.
- 20 августа во Беларуси из-за создания Координационного совета сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской открыли дело о “захвате власти”.
- 7 сентября Координационный совет оппозиции Беларуси опубликовала обращение к официальной власти. Оппозиция требует от власти: немедленного расследования преступлений, совершенных в период с 9 августа в отношении участников мирных акций; публикации правдивой информации об итогах выборов президента;
прекращения политических репрессий, а также отмены или пересмотра открытых уголовных дел.
- Марию Колесникову 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. 9 сентября стало известно, что Колесникова в СИЗО, ей предъявили подозрение по делу о захвате власти. Она передала в Следственный комитет Беларуси заявление о похищении силовиками и угрозы со стороны правоохранителей.
- На свободе находится только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич. С 11 сентября дипломаты из стран Европы дежурят возле ее дома, чтобы защитить ее от возможного задержания.
- 10 сентября парламент Литвы впервые официально назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси, а КР — “единственными законными представителями белорусского народа”.