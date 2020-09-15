Верховная Рада Украины сегодня приняла заявление по ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после президентских выборов в этой стране, что прошли 9 августа.

За соответствующий проект постановления проголосовали 228 народных депутатов, сообщает корреспондент #Букв.

В заявлении нардепов отмечается, что выборы в Беларуси не были честными и не отражают волеизъявления народа этой страны.

“Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы. Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивание оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси. Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан“, – подчеркивается в заявлении.

Нардепы осудили применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси.

Также Рада присоединилась “к оценкам Европейского Союза относительно недемократического характера президентских выборов в Беларуси” и поддержала введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.

Рада требует освобождения всех без исключения задержанных. Кроме того, в заявлении выражается надежда, что “официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследования как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти”.

Отдельно нардепы осудили незаконные задержания украинских граждан в Беларуси.

“Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В связи с этим мы решительно отвергаем обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси. Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы родственны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета”, – говорится в заявлении.

Украинские нардепы подчеркнули недопустимость привлечения российских сил для “урегулирования ситуации в Беларуси”.

“Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины”, – сказано в заявлении.

Рада призвала власти Беларуси “наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса”.

“Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов”, – отмечается в заявлении.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

13 сентября во время очередного воскресного марша против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко силовики стреляли в воздух.