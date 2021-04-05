Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что по его иску Окружной админсуд Киева признал незаконными действия Нацагентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО). Ранее комитет агентства обнаружил в работах главы МОН плагиат.

Соответствующий пост Шкарлет опубликовал в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, в июне проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате. Впоследствии, в сентябре, комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества образования Украины подтвердил, что в научных работах Шкарлета есть плагиат.

Шкарлет обратился к ОАСК с требованием признать действия комитета противоправными. Его иск удовлетворили.

“Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы “признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник” в ряде моих научных работ. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом”, — написал он.

Шкарлет заявил, что оппоненты пытались построить кампанию по его дискредитации, а комитет НАОКВО “временно превратился в инструмент манипуляций”.

“Сейчас считаю эту историю исчерпанной. А МОН, в свою очередь, продолжает нарабатывать нормативные документы по вопросам академической добропорядочности и развитию украинской науки”, — добавил министр.

НАОКВО пока не прокомментировал соответствующее решение ОАСК.

Напомним, в Конституционном Суде Украины оспаривают постановление Верховной Рады Украины о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Что известно о возможном “кнопкодавстве” во время голосования за Шкарлета?

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным необходимым количеством голосов (226 нардепов). Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.

Кандидатура Шкарлета вызвала немало вопросов: сказались и прошлое в “Партии регионов”, и скандал вокруг плагиата в его научных трудах.

Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.

В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету. Однако в “Слуге народа”выступили против.

17 декабря спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что регламентный комитет Верховной Рады проверит ситуацию с возможным “кнопкодавством”. Впрочем, комитет отказался рассматривать этот вопрос. Депутаты обратились в Офис генпрокурора.