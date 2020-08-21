Об этом она говорит в новом видео.
Она назвала граждан, которые вышли на забастовки – “символом новой свободной Беларуси”.
“Дорогие мои белорусы, работники “Беларуськалия”, МТЗ, “Гродно азота” и других предприятий. Вы – символ новой, свободной Беларуси”, – сказала Тихановская.
Она отметила, что будущее страны зависит именно от единства и решительности граждан страны.
“Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла”, – призвала Тихановская.
Она считает, что митингующие “уже запугали диктатуру, она дрожит от страха перед… силой и мужеством”.
Именно по этой причине нынешний политический режим угрожает людям и пытается оказывать давление.
Тихановская призвала “оставить страх диктатуре” и помнить, что с протестующими вся Беларусь.
Резюмируя, она напомнила о требованиях белорусов: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы.
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.