Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, записала новое обращение, в котором призвала людей продолжать забастовки и мирные протестные акции.

Об этом она говорит в новом видео.

Она назвала граждан, которые вышли на забастовки – “символом новой свободной Беларуси”.

“Дорогие мои белорусы, работники “Беларуськалия”, МТЗ, “Гродно азота” и других предприятий. Вы – символ новой, свободной Беларуси”, – сказала Тихановская.

Она отметила, что будущее страны зависит именно от единства и решительности граждан страны.

“Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла”, – призвала Тихановская.

Она считает, что митингующие “уже запугали диктатуру, она дрожит от страха перед… силой и мужеством”.

Именно по этой причине нынешний политический режим угрожает людям и пытается оказывать давление.

Тихановская призвала “оставить страх диктатуре” и помнить, что с протестующими вся Беларусь.

Резюмируя, она напомнила о требованиях белорусов: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.