Гражданскую жену народного депутата от "Оппозиционной платформы — За життя" (ОПЗЖ) Тараса Козака Наталью Лавренюк внесли в базу сайта "Миротворец".

Об этом говорится на сайте “Миротворец“.

По данным журналистов программы “Схемы“, уроженка Львова Наталья Лавренюк постоянно сопровождает Козака в зарубежных поездках. Отношения между ними продолжаются по меньшей мере с 2005 года. За это время пара осуществила более 100 совместных перелетов. Козак и Лавренюк посетили Париж, Ниццу, Флоренцию, Рим, Лондон, Цюрих и ряд элитных курортных островов. В частности, нардеп и его гражданская жена вместе летали в Россию.

Осенью 2018 года Козак в компании Лавренюк и бизнесмена Нисана Моисеева прилетели в Киев на борту самолета, которым часто пользуется нардеп.

Лавренюк родила Козаку ребенка. Этот факт подтвердил сам нардеп.

“Схемы” выяснили, что в марте 2015 года Наталья Лавренюк стала гражданкой России.

В марте прошлого года Лавренюк купила квартиру площадью 657 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы.

Также отмечается, что женщина владеет 25% акций в компании НЗНП Трейд.

Санкции против телеканалов Козака: реакция

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.