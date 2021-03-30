Об этом заявил сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи, пишет немецкая газета Spiegel.

По словам сенатора, решение принято в качестве меры предосторожности.

Издание, ссылаясь на данные Немецкого института Пауля Эрлиха, пишет, что в понедельник был зафиксирован 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, девять человек скончались. Осложнения были выявлены у двух мужчин 36 и 57 лет, а также 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет.

Ранее о приостановке вакцинации препаратом женщин до 55 лет сообщил ряд берлинских клиник, в частности – крупнейший больничный комплекс города – Charite.

“Несмотря на то, что в Charite не было зафиксировано осложнений после прививок Astrazeneca, клиника будет действовать превентивно и дождется заключительной оценки”, – заявили в больнице.

Напомним, в марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, ДанияШвецияНорвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, РумынияГермания, Франция, Италия#Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.

  • 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
  • 26 марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca.
  • 30 марта стало известно, что в Канаде приостанавливают использование вакцины от COVID-19 производства Oxford-AstraZeneca для людей младше 55 лет.