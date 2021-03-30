Об этом заявил сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи, пишет немецкая газета Spiegel.
По словам сенатора, решение принято в качестве меры предосторожности.
Издание, ссылаясь на данные Немецкого института Пауля Эрлиха, пишет, что в понедельник был зафиксирован 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, девять человек скончались. Осложнения были выявлены у двух мужчин 36 и 57 лет, а также 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет.
Ранее о приостановке вакцинации препаратом женщин до 55 лет сообщил ряд берлинских клиник, в частности – крупнейший больничный комплекс города – Charite.
“Несмотря на то, что в Charite не было зафиксировано осложнений после прививок Astrazeneca, клиника будет действовать превентивно и дождется заключительной оценки”, – заявили в больнице.
Напомним, в марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
- 26 марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca.
- 30 марта стало известно, что в Канаде приостанавливают использование вакцины от COVID-19 производства Oxford-AstraZeneca для людей младше 55 лет.