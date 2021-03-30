В Берлине временно прекращают прививать пациентов в возрасте до 60 лет COVID-вакциной AstraZeneca.

Об этом заявил сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи, пишет немецкая газета Spiegel.

По словам сенатора, решение принято в качестве меры предосторожности.

Издание, ссылаясь на данные Немецкого института Пауля Эрлиха, пишет, что в понедельник был зафиксирован 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, девять человек скончались. Осложнения были выявлены у двух мужчин 36 и 57 лет, а также 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет.

Ранее о приостановке вакцинации препаратом женщин до 55 лет сообщил ряд берлинских клиник, в частности – крупнейший больничный комплекс города – Charite.

“Несмотря на то, что в Charite не было зафиксировано осложнений после прививок Astrazeneca, клиника будет действовать превентивно и дождется заключительной оценки”, – заявили в больнице.

Напомним, в марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.