Об этом сообщают #Буквы.
Вечером вторника, 11 августа, под посольством Беларуси на улице Коцюбинского в Киеве состоялась очередная акция солидарности с протестами, охватившими страну после проведения выборов. Участие в ней приняли около 100 человек, среди них были как украинцы, так и граждане Беларуси, которые сейчас находятся в Украине.
Митингующие скандировали “Жыве Беларусь!”, “Ганьба” и другие лозунги, которые в эти дни звучат также на улицах белорусских городов.
Во время акции организаторы демонстрировали видеозаписи жестоких задержаний протестующих, которые происходят в разных городах Беларуси.
Также были распечатаны и розданы фотографии тех, кто получил сильные ранения во время силовых разгонов протестов.
Аналогичные акции солидарности проходили в Киеве 9 и 10 августа. Во время акции в понедельник между протестующими и правоохранителями произошло столкновение. Были задержаны несколько человек, среди них — активист и бывший политзаключенный Александр Кольченко. Ему присудили 40 часов общественных работ за участие в акции.
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськои не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
- 11 августа Светлана Тихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. Вечером понедельника министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.