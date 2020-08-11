В украинской столице под стенами посольства Беларуси третий день подряд собирались люди, чтобы выразить солидарность с белорусами, которые принимают участие в массовых протестах.

Об этом сообщают #Буквы.

Вечером вторника, 11 августа, под посольством Беларуси на улице Коцюбинского в Киеве состоялась очередная акция солидарности с протестами, охватившими страну после проведения выборов. Участие в ней приняли около 100 человек, среди них были как украинцы, так и граждане Беларуси, которые сейчас находятся в Украине.

Митингующие скандировали “Жыве Беларусь!”, “Ганьба” и другие лозунги, которые в эти дни звучат также на улицах белорусских городов.

Во время акции организаторы демонстрировали видеозаписи жестоких задержаний протестующих, которые происходят в разных городах Беларуси.

Также были распечатаны и розданы фотографии тех, кто получил сильные ранения во время силовых разгонов протестов.

Аналогичные акции солидарности проходили в Киеве 9 и 10 августа. Во время акции в понедельник между протестующими и правоохранителями произошло столкновение. Были задержаны несколько человек, среди них — активист и бывший политзаключенный Александр Кольченко. Ему присудили 40 часов общественных работ за участие в акции.