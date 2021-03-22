Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.
“Норвежское агентство по лекарственным средствам и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжают изучать аналогичные отчеты о побочных реакциях в Европе, чтобы выяснить, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией вакциной AstraZeneca. Агентство передает данные обо всех случаях заболевания в стране EMA и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)”, — говорится в сообщении.
В агентстве также напомнили о пяти пациентах, госпитализированных после вакцинации препаратом AstraZeneca, у которых была обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер.
“Агентство не может исключить, что эти случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca”, – отмечает пресс-служба регулятора.
Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.