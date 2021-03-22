В Норвегии умерли еще двое человек после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Связь смертей с применением вакцины устанавливается.

Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.

“Норвежское агентство по лекарственным средствам и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжают изучать аналогичные отчеты о побочных реакциях в Европе, чтобы выяснить, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией вакциной AstraZeneca. Агентство передает данные обо всех случаях заболевания в стране EMA и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)”, — говорится в сообщении.

В агентстве также напомнили о пяти пациентах, госпитализированных после вакцинации препаратом AstraZeneca, у которых была обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер.

“Агентство не может исключить, что эти случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca”, – отмечает пресс-служба регулятора.

Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.