Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, информирует корреспондент #Букв.

У министра, в частности, спросили, когда Украина “откажется от фикции самоизоляции через “Дию” и потребует от каждого, кто хочет въехать на территорию Украины, справку об отсутствии заболевания COVID-19″.

В ответ Степанов заявил, что Министерство охраны здоровья уже вынесло на рассмотрение правительства изменения в постановление, предусматривающие введение такого требования.

“Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, въезжающие в Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку, что не более чем за 48 часов они сделали тест ПЦР и имеют отрицательный (результат, – ред.)”, – подчеркнул Степанов.

Как известно, сейчас лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны (согласно перечню МОЗ), обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дия”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.