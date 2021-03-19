Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, информирует корреспондент #Букв.
У министра, в частности, спросили, когда Украина “откажется от фикции самоизоляции через “Дию” и потребует от каждого, кто хочет въехать на территорию Украины, справку об отсутствии заболевания COVID-19″.
В ответ Степанов заявил, что Министерство охраны здоровья уже вынесло на рассмотрение правительства изменения в постановление, предусматривающие введение такого требования.
“Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, въезжающие в Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку, что не более чем за 48 часов они сделали тест ПЦР и имеют отрицательный (результат, – ред.)”, – подчеркнул Степанов.
Как известно, сейчас лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны (согласно перечню МОЗ), обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дия”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
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