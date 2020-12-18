Украинский кандидат в вакцины от коронавируса COVID-19 прошел доклинические испытания. Сейчас идет подготовка к началу клинических испытаний.

Об этом проинформировал сегодня министр охраны здоровья Максим Степанов во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Что касается кандидата на вакцину… Мы прошли соответствующие доклинические испытания. Сейчас идет процесс относительно начала клинических испытаний. Была выбрана производственная база, где должны выработать эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний. Это одно из украинских фармпредприятий”, – отметил министр.

Степанов уточнил, что для испытаний необходимо изготовить не менее 100 тысяч доз вакцины.

“Для начала надо изготовить не менее 100 тыс. доз вакцины. Поэтому процесс продолжается, но этот процесс невозможно завершить за один месяц”, – рассказал он.

Как известно, украинские ученые в октябре представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

Отмечалось, что изготовление украинской вакцины в полном объеме профинансирует государство. По предварительным расчетам, разработчикам понадобится около 100-150 млн гривен.

Доклиническая фаза испытаний вакцины продолжалась шесть месяцев. В МОЗ сообщали, что разработку кандидата осуществлял консорциум компаний DiaPrep System Inc. совместно с Институтом микробиологии и вирусологии Национальной академии наук Украины.

DiaPrep System Inc – американская компания (владелец – доктор медицинских наук Михаил Фаворов, который в свое время занимал должности в Центре контроля и профилактики болезней США (CDC) и Международном институте вакцин при ООН).

Также в разработке вакцины приняла участие украинская компания “Диапроф-Мед” (разработала белок, на основе которого пытаются создать вакцину).

Владимир Зеленский уже заверил, что в случае успешного испытания украинской вакцины против коронавируса он готов протестировать ее на себе.