Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, за добу захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.
До лікарень госпіталізували 2 195 осіб.
Протягом доби від ускладнень коронавірусу померли 287 пацієнтів. Від початку епідемії кількість летальних випадків в Україні склала 47 620.
Водночас одужали за добу 15 958 пацієнтів. За весь час коронавірус в Україні подолали 1 млн 832 тис. 601 людина.
Від початку епідемії в нашій країні було підтверджено 2 млн 143 тис. 448 випадків зараження коронавірусом.
За останню добу було здійснено 79 452 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).
Всього було проведено 9 млн 790 тис. 291 ПЛР-тестування.
Протягом 13 травня в Україні 21 587 людей отримали щеплення проти COVID-19.
Від початку кампанії з вакцинації були щеплені 918 164 людини. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8 358 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;
- Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;
- Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;
- Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;
- Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;
- Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;
- Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;
- Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;
- Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;
- Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;
- Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;
- Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;
- Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;
- Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;
- Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;
- Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;
- Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;
- Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;
- Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;
- Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;
- Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;
- Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;
- Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;
- Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;
- Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація здійснювалася 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.
Станом на 13 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 550 017 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).