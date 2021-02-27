«Свободу Стерненко»: протестующие пришли к Венедиктовой и требуют ее отставки

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
К акции протеста присоединились примерно три тысячи человек. Они скандировали “Свободу политзаключенным”, “Свободу Стерненко”, “Свободу Антоненко”, “Отставка”, “Венедиктова – чума”, “Аваков – черт”.
Протестующие озвучили свои требования:
- освободить Стерненко и других политзаключенных;
- обновить судебную систему, в частности перезапустить Высший совет правосудия путем проведения честного конкурса.
В частности, протестующие требуют отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Также митингующие зажигали файера и забросали вход в Офис генпрокурора дымовыми шашками. Впрочем полиция силу не применяла.
Участники акции заявили, что следующий митинг запланирован на 9 марта на Майдане Независимости возле Дома профсоюзов, где в тот день должен состояться съезд судей, во время которого должны выбирать новых представителей Высшего совета правосудия от судебной ветви власти.
После этого протестующие исполнили гимн и начали расходиться.
Заключение Стерненко
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.
В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.
Активистов, которые пришли поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.
О деле, по которому Стерненко получил приговор в деталях — в материале #Букв.
Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.
Акции в поддержку Стерненко
Во вторник на улице Банковой в Киеве прошла акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. #Буквы вели онлайн-трансляцию с митинга.
На место было стянуто немало силовиков. Кордон правоохранителей блокировал доступ протестующих в Офис президента, активисты время от времени пытались прорваться через него и требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Однако силовики оттесняли их, в частности, применяя газ.
В течение 3 часов, которые длилась акция на Банковой, между протестующими и правоохранителями возникали стычки. Активисты забрасывали стражей порядка файерами и снегом, петардами.
Около 21:30 начали появляться сообщения о первых пострадавших и задержанных во время акции.
Всего в ходе акции в Киеве задержали 24 человека, несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.
После трех часов попыток прорваться в Офис президента протестующие объявили о бессрочной акции, которая должна начаться в субботу, 27 февраля.
Одновременно акции протеста проходили во Львове, Одессе, Ровно, Житомире и других городах Украины.
- Активист Сергей Стерненко, находясь в СИЗО, написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.
- Его должны перевести в отдельную камеру в Одесском СИЗО из-за угроз.
- Адвокаты просят перевести его из одесского СИЗО в Киев.