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«Свободу Стерненко»: протестующие пришли к Венедиктовой и требуют ее отставки

Участники протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого посадили на 7 лет и 3 месяца за якобы вымогательство денег, пришли к Офису генерального прокурора.

Суббота, 27 февраля 2021, 15:19

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

К акции протеста присоединились примерно три тысячи человек. Они скандировали “Свободу политзаключенным”, “Свободу Стерненко”, “Свободу Антоненко”, “Отставка”, “Венедиктова – чума”, “Аваков – черт”.

Протестующие озвучили свои требования:

  • освободить Стерненко и других политзаключенных;
  • обновить судебную систему, в частности перезапустить Высший совет правосудия путем проведения честного конкурса.

В частности, протестующие требуют отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Также митингующие зажигали файера и забросали вход в Офис генпрокурора дымовыми шашками. Впрочем полиция силу не применяла.

Участники акции заявили, что следующий митинг запланирован на 9 марта на Майдане Независимости возле Дома профсоюзов, где в тот день должен состояться съезд судей, во время которого должны выбирать новых представителей Высшего совета правосудия от судебной ветви власти.

После этого протестующие исполнили гимн и начали расходиться.

Заключение Стерненко

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активистов, которые пришли поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О деле, по которому Стерненко получил приговор в деталях — в материале #Букв.

Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.

Акции в поддержку Стерненко

Во вторник на улице Банковой в Киеве прошла акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. #Буквы вели онлайн-трансляцию с митинга.

На место было стянуто немало силовиков. Кордон правоохранителей блокировал доступ протестующих в Офис президента, активисты время от времени пытались прорваться через него и требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Однако силовики оттесняли их, в частности, применяя газ.

В течение 3 часов, которые длилась акция на Банковой, между протестующими и правоохранителями возникали стычки. Активисты забрасывали стражей порядка файерами и снегом, петардами.

Около 21:30 начали появляться сообщения о первых пострадавших и задержанных во время акции.

Всего в ходе акции в Киеве задержали 24 человека, несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.

После трех часов попыток прорваться в Офис президента протестующие объявили о бессрочной акции, которая должна начаться в субботу, 27 февраля.

Одновременно акции протеста проходили во Львове, Одессе, Ровно, Житомире и других городах Украины.

Теги: фото, акция протеста, вирок, видео, Ирина Венедиктова, митинг, протест, Сергей Стерненко

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