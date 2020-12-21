Об этом политик рассказал в ролике “Я позвонил своему убийце. Он признался”. Расшифровку видео приводит издание The Insider.
Так, Навальный опубликовал видео, на котором он в присутствии своих коллег в день публикации расследования об отравлении его “Новичком” звонит военному химику института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву.
Политик представился помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и легко узнал у Кудрявцева подробности операции отравления.
“Мы взяли простейшую программу – такими пользуются телефонные пранкеры – для того, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставить вместо него нужный нам номер. Расчет был очень простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача”, – говорит политик.
По словам Навального, телефонный номер Кудрявцева ему предоставило издание Bellingcat.
Кудрявцев рассказал, что ему поручили разобраться с одеждой политика, на которой были следы “Новичка”. Так называемым “самым рискованным предметом” оказались трусы, на которые и наносили яд.
“Сказали работать по трусам именно, по внутренней части <..> Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам <..> Обрабатывали растворами, чтобы не было следов”, — сказал военный химик.
Так же он назвал имена и других сотрудников ФСБ, которые участвовали в операции. А именно – Василия Калашникова, имя которого ранее Навальный и Bellingcat не приводили среди восьми предполагаемых отравителей. Калашников был соавтором ряда научных работ и выступлений о выявлении метаболитов новых нервно-паралитических агентов; его представляли как сотрудника Института криминалистики.
Провал операции Кудрявцев объяснил тем, что самолет посадили быстро, а медики в Омске вовремя ввели антидот и оказали Навальному помощь.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.
2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.
7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.
- В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили еще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
- Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
- Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.
- 14 декабря стало известно, что покушение на Алексея Навального сделала в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ.