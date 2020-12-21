Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал разговор с одним из сотрудников ФСБ, который фактически подтвердил, что политика планировали убить.

Об этом политик рассказал в ролике “Я позвонил своему убийце. Он признался”. Расшифровку видео приводит издание The Insider.

Так, Навальный опубликовал видео, на котором он в присутствии своих коллег в день публикации расследования об отравлении его “Новичком” звонит военному химику института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву.

Политик представился помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и легко узнал у Кудрявцева подробности операции отравления.

“Мы взяли простейшую программу – такими пользуются телефонные пранкеры – для того, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставить вместо него нужный нам номер. Расчет был очень простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача”, – говорит политик.

По словам Навального, телефонный номер Кудрявцева ему предоставило издание Bellingcat.

Кудрявцев рассказал, что ему поручили разобраться с одеждой политика, на которой были следы “Новичка”. Так называемым “самым рискованным предметом” оказались трусы, на которые и наносили яд.

“Сказали работать по трусам именно, по внутренней части <..> Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам <..> Обрабатывали растворами, чтобы не было следов”, — сказал военный химик.

Так же он назвал имена и других сотрудников ФСБ, которые участвовали в операции. А именно – Василия Калашникова, имя которого ранее Навальный и Bellingcat не приводили среди восьми предполагаемых отравителей. Калашников был соавтором ряда научных работ и выступлений о выявлении метаболитов новых нервно-паралитических агентов; его представляли как сотрудника Института криминалистики.

Провал операции Кудрявцев объяснил тем, что самолет посадили быстро, а медики в Омске вовремя ввели антидот и оказали Навальному помощь.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.