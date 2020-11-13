Об этом он заявил в своем видеообращении из больницы Феофания.

“Начнем с кино, которое страна, к сожалению, вынуждена смотреть уже несколько недель подряд. Кино об 11 людях, многоходовках, аферах, авантюрах. Нет, это не 11 друзей Оушена, это римейк, созданный при поддержке Конституционного суда Украины – 11 друзей Тупицкого. Актеры не хуже голливудских звезд. По крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает таланту Джорджа Клуни или Брэда Питта”, – сказал Зеленский

Он отметил, что судьи своими решениями могли отменить важные реформы и оставить Украину без финансовой поддержки. Он рассказал, что власть сотрудничает с международными партнерами, чтобы восстановить доверие к судебной системе и перезапустить КСУ, и пообещал, что результаты работы Комиссии по вопросам правовой реформы появятся уже через неделю.

“Весь процесс будет максимально прозрачным … Мы действительно нуждаемся в реальных преобразованиях в судебной системе нашей страны. Сегодня, согласно некоторым исследованиям, уровень доверия украинцев к суду лишь немного лучше, чем к каналу Russia Today. Это нужно менять — тем более если мы говорим о судьях Конституционного суда, которые ежемесячно получают зарплату $14 тыс. каждый. Это больше, чем зарплата за год у большинства граждан Украины и, кстати, чем у президента Украины тоже”, – заявил он.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.