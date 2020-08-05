Про це повідомляють #Букви.

У середу, 5 серпня, український журналіст, засновник Інтернет-видання “Гордон” Дмитро Гордон взяв інтерв’ю у президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відеоанонс опубліковано на Youtube-каналі журналіста.

За словами головної редакторки видання “Гордон”, дружини Дмитра Гордона Олесі Бацман, розмова відбулася у президентському Палаці в Мінську і тривала близько 2,5 годин. Інтерв’ю було перервано на час проведення телефонної розмови Лукашенка з українським президентом Володимиром Зеленським.

“Олександр Лукашенко дав перше і єдине у своєму житті інтерв’ю для Youtube Дмитра Гордона. Записували у президентському Палаці в Мінську у тій самій кімнаті, де проходили історичні для України 17-годинні мінські переговори Порошенка, Путіна, Меркель і Олланда. Інтерв’ю, яке тривало 2,5 години, переривалося на телефонну розмову президента Білорусі з президентом України Володимиром Зеленським”, — пише Бацман.

Раніше сьогодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Пресслужба українського лідера, повідомляючи про це, закцентувала увагу на обговоренні питанні затримання на території Білорусі групи осіб, яка належить до приватної військової компанії Вагнера та могла брати участь у бойових діях на Донбасі. У білоруського лідера зробили акцент на питаннях розвитку двосторонніх відносин між країнами. Яка зі сторін була ініціатором розмови, не повідомили обидві пресслужби.

На одному з роликів, опублікованих Гордоном, Лукашенко вже після телефонних переговорів розповідає, що нібито журналіст також був предметом обговорення лідерів.

“Я йому (Зеленському — ред.) сказав, що Гордон огидна людина, погана людина. Він каже: “Він, звичайно, погана людина, але не зовсім”. Передавав привіт (Зеленський — Гордону — ред.)”, — сказав Лукашенко.

Про що Лукашенко розмовляв з Гордоном?

Бацман зазначає, що інтерв’ю Лукашенка Гордону стосувалася президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського, кандидатки у президентки Білорусі, опонентки Лукашенка Світлани Тіхановської, затриманих у Мінську вагнеровців, майбутніх виборів, цензури, Держсекретаря США Майка Помпео та іншого.

Пресслужба білоруського лідера характеризує зміст інтерв’ю так:

“Детально обговорювалися питання взаємин білоруського лідера з колишніми і чинними главами інших держав, ситуації в регіоні, включаючи конфлікт в Україні, зовнішньополітичної тематики. У центрі уваги були і питання внутрішнього розвитку Білорусі, виборча кампанія, яка проходиться. Президент розповів про білоруський досвід в боротьбі з пандемією, відверто відповів на багато питань особистого характеру, в тому числі про взаємини в родині, поділився деякими спогадами з дитинства”.

Що відомо про Гордона?

Дмитро Гордон — український журналіст та політик. Він народився у 1967 року в Києві у сім’ї інженерів. Навчав у Київському інженерно-будівельному інституту. Під час навчання у виші Гордон почав писати статті спершу для київських, згодом для українських газет.

У 1995 році заснував щотижневик “Бульвар” (з 2005 року — “Бульвар Гордона”). Згодом Гордона критикували за рекламування у газеті “лікувальної” піраміди під назвою “ю шинсе” та організацію масових заходів з різними екстрасенсами, гадалками, астрологами.

У 1996 Дмитро Гордон почав вести цикл інтерв’ю, який згодом назвав “В Гостях у Дмитра Гордона”. Програма виходила на “Першому національному”, “Тонісі”, “Центральному каналі” та “112 Україна”.

Героями програм Гордона були в основному діячі російського політикуму, шоу-бізнесу, кіно і театру та спорту, через що у 2008 році керівництво “Першого національного” зняло його шоу з етеру.

У 2013 Гордон створив Інтернет-видання “Гордон”. Головним редактором стала дружина Гордона Олеся Бацман.

У 2014 Гордон переміг на виборах депутатів Київської міської ради, що відбулися у травні 2014 року. Балотувався у 38-му виборчому окрузі (Поділ) як самовисуванець. У жовтні 2015 року його переобрали в цьому ж окрузі. 10 листопада 2016 року Гордон за власної ініціативи склав повноваження депутата.

З лютого 2017 року вів авторський проєкт на телеканалі “112 Україна”. На цьому ж каналі працювала ведучою власної програми його дружина. У 2019 році Бацман та Гордон припинили роботу на “112 Україна”, заявивши про “надмірну появу” в етері Віктора Медведчука. З червня 2019 Гордон — ведучий телеканалу “НАШ”, що належить нардепу Євгену Мураєву.

18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Тижнем раніше Гордон записав інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму, депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською.

Через це увечері 18 травня під офісом видання “Гордон” пройшли кілька акцій протесту через скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона.

У Міністерстві ветеранів просили правоохоронні структури дати оцінку інтерв’ю Дмитра Гордона з Гіркіним і Поклонською, а партія “Європейська Солідарність” вимагала від СБУ негайно порушити справу за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму і підриву суверенітету країни.

Гордон заявив, що інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним були зняті їм за сприяння українських правоохоронців. Натомість в СБУ повідомили, що Гордон сам ініціював інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним. Офіс генпрокурора вслід за СБУ відхрестився від інтерв’ю Гордона з Гіркіним

20 травня відбулася підсумкова пресконференція Президента Володимира Зеленського. Акредитацію на захід отримала обмежена кількість журналістів. Серед них був Дмитро Гордон. Коли під час заходу прийшла черга журналіста ставити запитання Президенту, Зеленський посміхнувся і сказав: “[Гордон] наш спецагент, наскільки мені сказали”. На цьому ж заході Гордона помітили удвох з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

У липні стало відомо, що у “Слузі народу” хочуть висунути на вибори мера Києва головного санлікаря Віктора Ляшка або Дмитра Гордона.