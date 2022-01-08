Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відомства.

“6 січня цього року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. Цього ж дня за підозрою у скоєнні цього злочину затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання колишнього главу КНБ Масімова К.К. та інших осіб. Інша інформація в інтересах слідства розголошенню не підлягає”, – йдеться у повідомленні.

Зараз екс-чиновник перебуває у СІЗО.

Максимов є одним із центральних політиків в історії сучасного Казахстану. Він двічі був прем’єр-міністром за правління Нурсултана Назарбаєва, а також був главою адміністрації президента, заступником прем’єр-міністра, радником президента та міністром транспорту та комунікацій.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня днем ​​загальнонаціональної жалоби за жертвами кривавого придушення протестів.