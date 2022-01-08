Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відомства.
“6 січня цього року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. Цього ж дня за підозрою у скоєнні цього злочину затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання колишнього главу КНБ Масімова К.К. та інших осіб. Інша інформація в інтересах слідства розголошенню не підлягає”, – йдеться у повідомленні.
Зараз екс-чиновник перебуває у СІЗО.
Максимов є одним із центральних політиків в історії сучасного Казахстану. Він двічі був прем’єр-міністром за правління Нурсултана Назарбаєва, а також був главою адміністрації президента, заступником прем’єр-міністра, радником президента та міністром транспорту та комунікацій.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня днем загальнонаціональної жалоби за жертвами кривавого придушення протестів.
- Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував заяву з наполяганням на вбивстві протестувальників, яких неодноразово назвав “терористами”, при цьому додавши про відкритість країни для прямих іноземних інвестицій.
- У Казахстані “здебільшого” відновили конституційний правопорядок. Водночас армії дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках.
- В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- У Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Співробітникам головного аеропорту Казахстану довелося тікати після того, як антиурядові демонстранти увійшли в термінал. За словами уряду, щонайменше вісім співробітників сил безпеки були вбиті, ще сотні отримали поранення.
- Згідно з повідомленням казахстанського державного телеканалу “Хабар 24”, який продовжує мовлення, всі адміністративні будівлі Нур-Султана взяті під посилену охорону, запроваджено тимчасове обмеження на доступ до інтернету, а роботу всіх банків призупинено.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут