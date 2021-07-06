Білорусь заборонила трансляцію двох українських каналів

Про це повідомили на сайті білоруського міністерства інформації.
Зокрема, у міністерстві зазначають, що підставою для припинення мовлення UA та Квартал TV, пов’язаного з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням, стало “порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ”.
“В ефірі українських телепрограм виявлено рекламу, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 10 червня телеканал “Беларусь 24” було вилучено з переліку дозволених для ретрансляції в Україні. Підставою для вилучення телеканалу з переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його етері аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.
Міністерство інформації Білорусі гостро відреагувало на рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України щодо припинення трансляції держканалу “Беларусь 24”. Зокрема, у міністерстві переконані, що такий вчинок України є “черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ”.
Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.
Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.
Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.
30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.
Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.
3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.
- З середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.
- Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.