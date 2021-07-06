ЗеПорушення

52

Всього порушень

12

Днів без порушень
14:55 Білорусь заборонила трансляцію двох українських каналів
14:28 Медіакомпанія StarLightMedia прокоментувала інцидент з камінґ-аутом Melovin
14:25 Кабмін спростив перевірку автомобілів в Україні: що змінилося
14:00 Гран-прі «Формули-1» скасували другий рік поспіль
13:58 В Індії розпочали висадку 250 млн дерев у рамках боротьби зі змінами клімату: фото
13:49 TikTok збільшить максимальну тривалість відео до трьох хвилин
Ексклюзив
13:32 Справа «вагнерівців»: Активісти принесли до ДБР заяву щодо держзради Зеленського
13:31 У Ватикані розповіли про самопочуття папи Франциска після операції
13:24 Вчився лише рік: у Бельгії 11-річний вундеркінд отримав диплом бакалавра з фізики
12:58 Менеджер Брітні Спірс заявив, що вона завершує кар’єру і подав у відставку
12:55 Матч за Суперкубок України з футболу перенесли з липня на вересень
12:33 На Камчатці зник літак із 28 пасажирами на борту
12:17 В Ізраїлі заявили про зниження ефективності вакцини Pfizer
11:37 У Лапландії зареєстрували найспекотніший день з 1914 року
11:31 Melovin поцілувався з чоловіком на сцені Atlas Weekend, – відео
11:00 Італія – Іспанія: де та коли дивитися півфінальний матч «Євро-2020»
10:38 У Білорусі опозиціонер Бабарико отримав 14 років позбавлення волі
09:58 Хакери вимагають від жертв кібератаки на Kaseya $70 млн викупу у Bitcoin
09:53 В Інстаграмі JBL розмістили мапу України без Криму та частини Донбасу
09:12 В Англії з 19 липня скасують майже усі COVID-обмеження
08:37 В Україні за минулу добу зафіксовано 541 новий випадок COVID-19
08:27 Оля Полякова жорстко відповіла Валерію Меладзе, який назвав її «фріком у купальнику»
07:59 Гвен Стефані опублікувала фото зі свого весілля
07:35 6 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:16 Прогноз погоди на 6 липня: грози та спека до +30°C
01:21 Кіра Рудик тричі уникла відповіді на питання про громадянство США
01:01 Вертоліт NASA здійснив найдовший політ над поверхнею Марса
00:33 «Як сміття»: Зірка «Блейда» Стівен Дорфф розкритикував нову «Чорну вдову» 
00:11 США куплять 500 млн доз вакцин Pfizer, частину з яких передадуть Україні
00:06 Селена Гомес знялася для лукбуку власної колекції купальників

05 липня

23:44 Усик покинув топ-15 рейтингу WBC у надважкій вазі
23:31 На Одещині встановили пам’ятник бабаку
23:08 В Києві автівка без водія потрапила в ДТП: відео
22:54 Творців «легального клону» Supreme засудили до в’язниці із виплатою бренду мільйонів доларів
21:59 Зеленський на два дні поїхав до Литви з офіційним візитом

Білорусь заборонила трансляцію двох українських каналів

Режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка вирішив припинити мовлення програм українських каналів UA та Квартал TV.

Вівторок, 6 липня 2021, 14:55

Про це повідомили на сайті білоруського міністерства інформації.

Зокрема, у міністерстві зазначають, що підставою для припинення мовлення UA та Квартал TV, пов’язаного з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням, стало “порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ”.

“В ефірі українських телепрограм виявлено рекламу, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 10 червня телеканал “Беларусь 24” було вилучено з переліку дозволених для ретрансляції в Україні. Підставою для вилучення телеканалу з переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його етері аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.

Міністерство інформації Білорусі гостро відреагувало на рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України щодо припинення трансляції держканалу “Беларусь 24”. Зокрема, у міністерстві переконані, що такий вчинок України є “черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ”.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

  • З середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.
Теги: Володимир Зеленський, Білорусь, Олександр Лукашенко

Читати #Букви у Telegram і у Facebook