Білорусь заборонила трансляцію двох українських каналів

Про це повідомили на сайті білоруського міністерства інформації.

Зокрема, у міністерстві зазначають, що підставою для припинення мовлення UA та Квартал TV, пов’язаного з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням, стало “порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ”.

“В ефірі українських телепрограм виявлено рекламу, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 10 червня телеканал “Беларусь 24” було вилучено з переліку дозволених для ретрансляції в Україні. Підставою для вилучення телеканалу з переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його етері аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.

Міністерство інформації Білорусі гостро відреагувало на рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України щодо припинення трансляції держканалу “Беларусь 24”. Зокрема, у міністерстві переконані, що такий вчинок України є “черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ”.