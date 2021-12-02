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Білоруський КДБ використовував ботів, щоб розпалити прикордонну кризу, – Meta

Працівники компанії Meta (Facebook) стверджують, що білоруський комітет державної безпеки використовував фейкові акаунти, щоб видавати себе за журналістів і активістів з метою розпалити напруженість через кризу на кордоні з Польщею.

Четвер, 2 грудня 2021, 13:30

Про це пише міжнародне інформаційне агентство CNN.

Пресслужба Meta повідомила, що ці фейкові акаунти публікували критику на адресу Польщі англійською, польською та курдською мовами, зокрема фотографії та відео про те, що польські прикордонники нібито порушують права мігрантів. 

Щоб зробити фальшиві персони переконливими, деякі з облікових записів, ймовірно, використовували фотографії профілю фальшивих осіб, створені за допомогою штучного інтелекту, так званої технології “deepfake”.

Загалом, Meta заявила, що виявила та видалила 41 акаунт у Facebook, чотири акаунти в Instagram і п’ять груп у Facebook, пов’язаних з білоруським КДБ.

Примітно, що команда компанії Meta також знайшли окрему мережу, яка виникла в Польщі та включала фальшивих персон, які видавали себе за мігрантів з Близького Сходу і які намагалися відрадити людей від переїзду до Європейського Союзу.

“Ці фальшиві персони стверджували, що діляться власним негативним досвідом спроби потрапити з Білорусі до Польщі та публікували повідомлення про важке життя мігрантів у Європі. Вони також писали про сувору антимігрантську політику Польщі та антимігрантську неонацистську діяльність у Польщі”, – повідомили в компанії.

Міграційна криза

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було  запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

14 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.

Теги: Білорусь, боти, ботоферми, мета, міграційна криза, польсько-білоруський кордон, Польща, соцмережі, фейкові акаунти, Facebook, Instagram

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