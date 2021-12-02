Білоруський КДБ використовував ботів, щоб розпалити прикордонну кризу, – Meta

Працівники компанії Meta (Facebook) стверджують, що білоруський комітет державної безпеки використовував фейкові акаунти, щоб видавати себе за журналістів і активістів з метою розпалити напруженість через кризу на кордоні з Польщею.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство CNN.

Пресслужба Meta повідомила, що ці фейкові акаунти публікували критику на адресу Польщі англійською, польською та курдською мовами, зокрема фотографії та відео про те, що польські прикордонники нібито порушують права мігрантів.

Щоб зробити фальшиві персони переконливими, деякі з облікових записів, ймовірно, використовували фотографії профілю фальшивих осіб, створені за допомогою штучного інтелекту, так званої технології “deepfake”.

Загалом, Meta заявила, що виявила та видалила 41 акаунт у Facebook, чотири акаунти в Instagram і п’ять груп у Facebook, пов’язаних з білоруським КДБ.

Примітно, що команда компанії Meta також знайшли окрему мережу, яка виникла в Польщі та включала фальшивих персон, які видавали себе за мігрантів з Близького Сходу і які намагалися відрадити людей від переїзду до Європейського Союзу.

“Ці фальшиві персони стверджували, що діляться власним негативним досвідом спроби потрапити з Білорусі до Польщі та публікували повідомлення про важке життя мігрантів у Європі. Вони також писали про сувору антимігрантську політику Польщі та антимігрантську неонацистську діяльність у Польщі”, – повідомили в компанії.