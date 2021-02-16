Цього тижня парламент не розглядатиме призначення колишнього топменеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики.

Про це повідомили джерела #Букв.

Цього пленарного тижня депутати втретє не намагатимуться призначити Вітренка на посаду в уряді.

Водночас парламентарі внесли зміни до законодавства, які дадуть змогу йому бути виконувачем обов’язків впродовж 2 місяців.

16 лютого Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким поновлюються конкурси на зайняття посад державної служби.

До законопроєкту внесли чимало поправок. Зокрема, 321 голосом “за” була підтримана поправка №13 голови комітету ВР з питань економічного розвитку, нардепа-“слуги” Дмитра Наталухи.

Нею частково розширюються повноваження в.о. міністрів. Також нею передбачається, що через 60 днів, якщо все ще не буде призначено міністра, анулюються повноваження в.о. міністра. Проте оскільки закон не має зворотної дії, то Юрій Вітренко може й надалі виконувати обов’язки міністра.

Водночас у поправці також виписано, що “забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою України поточного скликання”. Тож якщо Верховна Рада втретє провалить його кандидатуру, Вітренко буде позбавлений статусу виконувача обов’язків міністра з питань енергетики.

Утім, в такому разі голосування за кандидатуру Вітренка може відбутися вчетверте.

“Це не забороняє вносити його кандидатуру вчетверте. Просто він не зможе виконувати надалі обов’язки міністра. Може залишатися заступником. Але у моєму розумінні, якщо Рада не висловила довіру та підтримку певній особі, то яким чином він тоді може здійснювати функцію керівництва органом? Очевидно, що це суперечить здоровому сенсу”, — пояснив Наталуха в коментарі виданню “Лівий берег”.

Як Вітренка призначали та не призначили