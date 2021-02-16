Про це повідомили джерела #Букв.
Цього пленарного тижня депутати втретє не намагатимуться призначити Вітренка на посаду в уряді.
Водночас парламентарі внесли зміни до законодавства, які дадуть змогу йому бути виконувачем обов’язків впродовж 2 місяців.
16 лютого Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким поновлюються конкурси на зайняття посад державної служби.
До законопроєкту внесли чимало поправок. Зокрема, 321 голосом “за” була підтримана поправка №13 голови комітету ВР з питань економічного розвитку, нардепа-“слуги” Дмитра Наталухи.
Нею частково розширюються повноваження в.о. міністрів. Також нею передбачається, що через 60 днів, якщо все ще не буде призначено міністра, анулюються повноваження в.о. міністра. Проте оскільки закон не має зворотної дії, то Юрій Вітренко може й надалі виконувати обов’язки міністра.
Водночас у поправці також виписано, що “забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою України поточного скликання”. Тож якщо Верховна Рада втретє провалить його кандидатуру, Вітренко буде позбавлений статусу виконувача обов’язків міністра з питань енергетики.
Утім, в такому разі голосування за кандидатуру Вітренка може відбутися вчетверте.
“Це не забороняє вносити його кандидатуру вчетверте. Просто він не зможе виконувати надалі обов’язки міністра. Може залишатися заступником. Але у моєму розумінні, якщо Рада не висловила довіру та підтримку певній особі, то яким чином він тоді може здійснювати функцію керівництва органом? Очевидно, що це суперечить здоровому сенсу”, — пояснив Наталуха в коментарі виданню “Лівий берег”.
Як Вітренка призначали та не призначили
16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики. #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.
Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.
Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.
17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.
21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, однак чинне законодавство визначає, що у такому статусі він може перебувати не більше 30 днів.
28 січня Верховна Рада України знову не підтримала призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.
Як повідомляли #Букви, його кандидатура набрала лише 204 голоси, хоча президент Зеленський попередив фракцію, що в нього інших кандидатів немає.
4 лютого заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко заявив, що ймовірність, що буде третя спроба призначити Вітренка віцепрем’єром, є високою. Він же інформував, що це питання, ймовірно, вирішать 15 лютого.
- За час перебування на посаді в.о. міністра Вітренко встиг запропонувати “розблокувати експорт газу з Росії”, який здійснюватимуть “незалежні компанії з РФ”, а потім заявити, що Україні потрібно терміново від’єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю.
- Також Вітренко пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про звільнення керівника НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва, та припинення про припинення повноважень членів наглядової ради НАК.