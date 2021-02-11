Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції в понеділок, 15 лютого, можуть остаточно вирішити питання щодо висування Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики втретє.

Про це заявив сьогодні на брифінгу за підсумками з’їзду “Слуги народу” голова партії Олександр Корнієнко, інформують #Букви.

“У понеділок ви це зрозумієте, ми це зрозуміємо по засіданню фракції. Якщо фракція знову буде готова внести подання до прем’єр-міністра, як це за Конституцією ми маємо робити, то, відповідно, буде внесено подання. Прем’єр-міністр його поверне до Верховної Ради, і буде тоді ВР планувати голосування”, – зазначив Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи буде втретє подаватися кандидатура Вітренка.

“Наразі це питання ще обговорюється, і в понеділок на фракції дійдемо остаточного рішення”, – додав голова партії “СН”.

Корнієнко також висловив сподівання, що міністр енергетики “найближчим часом” буде призначений, “безвідносно до прізвища”.

Як відомо, Верховна Рада вже двічі провалила голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра – міністра енергетики. Після першого голосування Кабінет Міністрів призначив його в.о. міністра.

Корнієнко заявляв, що ймовірність, що буде третя спроба призначити Вітренка віце-прем’єром, є високою.

Як Вітренка призначали та не призначили

16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики. #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, однак чинне законодавство визначає, що у такому статусі він може перебувати не більше 30 днів.

28 січня Верховна Рада України знову не підтримала призначення Юрія Вітренка.