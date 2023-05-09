російсько-українська війна

10 травня

01:04 Світовий банк скерує Україні ще понад 350 млн грн на відбудову зруйнованих лікарень та закупівлю обладнання
00:47 Глава «Вагнер» поскаржився, що йому наказали залишитися у Бахмуті, погрожуючи затаврувати зрадником
00:23 В Уряді запевнили, що змінили підходи до оборонних закупівель

09 травня

23:59 Швейцарія провела одні з найбільших військових навчань за три десятиліття
23:36 На сході України загинув журналіст AFP Арман Солдін
22:54 Зарплати та пенсії: у 2022 році міжнародні донори надали Україні $14,5 мільярда на забезпечення пріоритетних видатків
22:31 Очільник МЗС Великої Британії прибув до США, щоб обговорити підтримку України
21:28 Митрополит УПЦ МП Климент намагався прорватися до офісу «Європейської солідарності» (відео)
21:19 У 3 ОШБр підтвердили заяву Пригожина про втечу російських військових з-під Бахмута
21:05 Twitter буде видаляти акаунти, якими не користувалися роками
20:59 У харчових продуктах з яскравим та привабливим пакуванням міститься більше цукру та менше поживних речовин – CNN
20:35 СКУ запускає міжнародний учнівський проєкт до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років
20:29 На Донеччині українські військові врятували 5 тонн книжок зі знищених росіянами бібліотек
20:07 Шольц: Путін не залякає Європу «демонстрацією сили»
19:58 Протягом доби російські загарбники завдали 20 ракетних та 30 авіаційних ударів – Генштаб
19:35 Німецький дизайнер Франк Вільде, відомий своїми фото у ліфті на підтримку України, відвідав Київ
19:25 Інформаторку генерала ГРУ РФ, причетного до збиття «Боїнга» MH-17, засудили до 12 років ув’язнення
19:16 Росіяни вивчають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі – ЦНС
19:03 Росія намагається знищити цінності, оскільки боїться шляху України до ЄС – Урсула фон дер Ляєн
18:33 Сьогодні в Ліверпулі пройде перший півфінал Євробачення 2023
18:22 Амбасадорка Німеччини Анка Фельдгузен передала українським рятувальникам 14 одиниць спецтехніки
18:05 На фронті саморобні дрони виявилися більш дієвими, ніж заводські – NYT
17:49 На березі Київського водосховища виявили тіло пілота російського гелікоптера
17:46 В Україні запустять загальнонаціональну цифрову багатоканальну телемережу MX-7
17:20 Sony Animation представила новий тизер фільму «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
17:05 Промова Путіна з нагоди 9 травня є «збоченням та спотворенням історії» – Sky News
16:48 Естонія запускає програму підвищення кваліфікації для українських держслужбовців
16:38 Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю

Глава «Вагнер» поскаржився, що йому наказали залишитися у Бахмуті, погрожуючи затаврувати зрадником

9 травня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його та його найманців погрожували визнати зрадниками, якщо вони покинуть свої позиції в місті Бахмут на сході України. 

Середа, 10 травня 2023, 00:47
Підтримати

Про це повідомляє Reuters.

Пригожин вже вдруге за кілька днів запевнив, що його війська покинуть Бахмут, якщо не отримають боєприпаси.

Свою останню тираду він виголосив у аудіозверненні з лайкою під час традиційного параду на Красній площі в Москві 9 травня.

“Вчора надійшов бойовий наказ, в якому чітко сказано, якщо ми залишимо свої позиції (в Бахмуті), це буде розцінюватися як зрада батьківщини. Це було послання нам”, – заявив глава “Вагнер”. (Але) якщо боєприпасів не буде, то ми залишимо свої позиції і будемо запитувати, хто насправді зраджує батьківщину. Мабуть, це той, хто його підписав (наказ про малу кількість боєприпасів)”.

Водночас він сказав, що його війська залишаться в Бахмуті і продовжуватимуть наполягати на отриманні боєприпасів “ще кілька днів”.

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин  звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнер” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Згодом Пригожин продовжив критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Зокрема соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) припустив у звіті, що відносини між двома сторонами “налагоджено” з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції у війні проти України.

Тоді як Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.

Нещодавно глава російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.

Вже 4 травня Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.

Згодом він попередив, що попередив, що 10 травня його найманці вийдуть із міста Бахмут на Донеччині, де вже декілька місяців тривають запеклі бої. Після чого заявив, що його найманцям почали постачати боєприпаси.

9 травня Пригожин у довгому аудіорепортажі знову про нібито нестачу боєприпасів для його найманців згадав фігуру, яку він назвав “щасливим дідусем”, який “вважав, що з військовою кампанією все добре”.

Теги: війна, ПВК «Вагнер», Пригожин, Бахмут, критика

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook