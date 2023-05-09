Глава «Вагнер» поскаржився, що йому наказали залишитися у Бахмуті, погрожуючи затаврувати зрадником

9 травня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його та його найманців погрожували визнати зрадниками, якщо вони покинуть свої позиції в місті Бахмут на сході України.

Про це повідомляє Reuters.

Пригожин вже вдруге за кілька днів запевнив, що його війська покинуть Бахмут, якщо не отримають боєприпаси.

Свою останню тираду він виголосив у аудіозверненні з лайкою під час традиційного параду на Красній площі в Москві 9 травня.

“Вчора надійшов бойовий наказ, в якому чітко сказано, якщо ми залишимо свої позиції (в Бахмуті), це буде розцінюватися як зрада батьківщини. Це було послання нам”, – заявив глава “Вагнер”. (Але) якщо боєприпасів не буде, то ми залишимо свої позиції і будемо запитувати, хто насправді зраджує батьківщину. Мабуть, це той, хто його підписав (наказ про малу кількість боєприпасів)”.

Водночас він сказав, що його війська залишаться в Бахмуті і продовжуватимуть наполягати на отриманні боєприпасів “ще кілька днів”.

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнер” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Згодом Пригожин продовжив критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Зокрема соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) припустив у звіті, що відносини між двома сторонами “налагоджено” з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції у війні проти України.

Тоді як Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.

Нещодавно глава російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.

Вже 4 травня Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.

Згодом він попередив, що попередив, що 10 травня його найманці вийдуть із міста Бахмут на Донеччині, де вже декілька місяців тривають запеклі бої. Після чого заявив, що його найманцям почали постачати боєприпаси.

9 травня Пригожин у довгому аудіорепортажі знову про нібито нестачу боєприпасів для його найманців згадав фігуру, яку він назвав “щасливим дідусем”, який “вважав, що з військовою кампанією все добре”.